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擠不上末班車！六福村免費入園爆人潮 關園2小時上百名青年等嘸車

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
晚間關園後，有許多青少年、兒童因坐不上公車，在現場候車、叫計程車，有民眾將等車的人潮爆滿的畫面ＰＯ上網，引發討論聲浪。圖／取自網路Threads
晚間關園後，有許多青少年、兒童因坐不上公車，在現場候車、叫計程車，有民眾將等車的人潮爆滿的畫面ＰＯ上網，引發討論聲浪。圖／取自網路Threads

兒童節連假到來，六福村推出「未滿18歲」免費入場，今天一早湧入人潮，上午園區估計人數已破萬，未料，晚間關園後，有許多青少年、兒童因坐不上公車，在現場候車、叫計程車，不少民眾將等車的人潮爆滿的畫面ＰＯ上網，引發討論聲浪。六福村晚間表示，晚間7點半園區有加派兩輛巴士接駁至龍潭市區轉車，目前遊客皆已順利離開園區。

今天六福村上午8時還沒開園，售票處已經大排長龍等著入園，加上因應兒童節，園方推出「未滿18歲免費入場」，吸引許多民眾入園。不過，下午5時關園後，湧出許多人潮要搭公車或巴士回去，然而到6時多，仍有許多民眾還在等公車，民眾抱怨「結束營業的公車只有2台，現場擠滿了回家的人」、「計程車非常難叫」。

前新竹縣議員、計程車司機高偉凱也說，今天晚間載乘客快要到六福村的時候，平台就顯示了好多筆六福村叫車，等他開到已經全黑的園區裡，發現大約幾百個兒童、青少年像遊魂一般，在路上晃來晃去，一看到計程車就猛叫猛招手。他接了一單是幾個高一學生，她們說有看公車時刻表，但最後一班公車車就是很多人擠不上去，他看到有的單子甚至是要直接回台北。

有網友指出，閉園後的公車非常少，一大堆人擠爆在公車外，擠不上車的人，有的甚至走了半小時的路，才搭到計程車回家。有網友認為「許多都是未成年，更仰賴大眾運輸工具，六福村應先設想好此問題，不然現場一片混亂，誰來負責？」但也有網友認為，「這種免費入園本來就會爆滿，晚間班次比較少，本來就應該要先做好功課。」

對此，六福村晚間9點多回應，在今天晚間7點半左右，園區加派兩台巴士接駁至龍潭市區轉車，客運和計程車都有加開班次，目前都已經離園。最後一班往中壢公車晚上8點5分離開園區後，僅剩幾則零星客人再等待家人或朋友來載。

對於明天可能還會有人潮盛況，六福村回應，目前已經通知業者加開班次運輸，並會再次於社群上加強宣導給要前來的遊客們做好交通配套準備。

兒童節 六福村 未成年 連假

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