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產後健康照護計畫納憂鬱評估 5月起產婦可獲2次照護

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
行政院長卓榮泰宣布政府將提供「產後健康照護服務方案」，衛福部國健署昨天公布方案細節，方案分2階段，提供產婦產後1個月內、3個月內分別諮詢2次。本報資料照片
行政院長卓榮泰宣布政府將提供「產後健康照護服務方案」，衛福部國健署昨天公布方案細節，方案分2階段，提供產婦產後1個月內、3個月內分別諮詢2次。本報資料照片

行政院長卓榮泰宣布政府將提供「產後健康照護服務方案」，衛福部國健署昨天公布方案細節，方案分2階段，提供產婦產後1個月內、3個月內共2次照護，除評估孕期疾病如妊娠高血壓、糖尿病等，也加入心理健康自評，並在第2次諮詢時納入避孕、下一胎諮詢等。5月1日後生產產婦受惠。

第1次照護服務於孕婦生產後1個月內執行，內容包括量測體重、血壓，孕產期疾病後續評估、慢性病評估、身體骨盆泌尿機能評估，愛丁堡憂鬱量表自評，睡眠家庭支持評估諮詢，餵養、孩子照護諮詢，戒煙酒、非法藥物諮詢及疫苗諮詢。

第2次在產後3個月內執行，提供項目包括量測體重、血壓，孕產期疾病後續評估、慢性病評估、身體骨盆泌尿機能評估，愛丁堡憂鬱量表自評，運動營養諮詢，性生活諮詢，避孕諮詢及下一胎規畫諮詢等。

執行者除婦產科醫師外，家醫科醫師及執業登記於助產所的助產人員，適用具健保身分，經醫師診察有生產事實的產後婦女。2次補助費用分別為第1次補助金額為醫療院所540元、助產所432元，第2次補助金額為醫療院所450元，助產所為360元。

國健署婦幼健康組長林宇旋表示，方案內容經諮詢婦產科醫學會，提供不同產期階段健康檢查，產後一個月內，產婦身上通常還有傷口，需要回診檢查，於期間醫師順便檢查身體功能恢復情形；3個月後則考量孕婦生育規畫，提供避孕需求及下一胎諮詢。

產婦心理健康是醫學會提案重點，林宇旋說，2次照護服務均提供產婦以愛丁堡憂鬱評估量表自評心理健康狀態，量表共10題，合計分數若落在10至12分，建議有必要時尋求專業協助，13分以上則必須接受專業醫療協助，醫師會進行評估並給予轉診建議。衛福部心健司也將評估如何轉介病人。

婦產科 孕婦 憂鬱

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