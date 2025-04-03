具藥物潛力 食藥署納管四氫大麻丙酚為第3級管制藥品

衛福部食藥署預告修正「管制藥品分級及品項」草案，將四氫大麻丙酚（THCV）納為第三級管制藥品。大麻成份可分為四氫大麻酚（THC）、及大麻二酚（CBD）等，前者多用於娛樂用途，後者則可用於治療罕見疾病等。學者指出，THCV與THC化學結構類似，但不會引起「興奮感」，有抑制食慾、抗癲癇等潛在醫療用途。

台大醫學院毒理學研究所博士後研究員陳佳煌表示，THCV是天然存在於大麻植物中的「次要大麻素」，其化學結構與THC的丙基類似物相似，兩者主要差異在於側鏈長度，此結構差異使THCV與大麻素受體親和力及藥理作用產生變化。

「THC多用於娛樂性用途且具成癮風險，THCV則有部分藥理潛力，但尚無核准藥用，仍須審慎評估。 」 陳佳煌表示，THC為第二級毒品與管制藥品，具明顯精神活性與成癮性，THCV則在低劑量時具「拮抗THC」作用，不會引起多數人熟知「興奮感」。

不過，陳佳煌表示，THCV在高劑量時可能出現輕微精神活性作用，仍具有一定濫用風險。雖有部分研究指出THCV可能具有抑制食慾、抗癲癇等潛在醫療用途，但目前尚無充分臨床證據證實其安全性與療效。

食藥署指出，THCV為植物性大麻素成分之一，其化學結構為第二級管制藥品THC的丙基類似物，THCV目前尚無醫療用途，我國目前未核准含該成分藥品許可證。為配合政府政策，避免管制空窗期影響醫藥及科學上之需用，本次修正周知期間為14日，公告內容有任何意見或修正建議者，可在14日內陳述意見或洽詢。