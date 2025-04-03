從性生活、婆媳問題到擠母乳 「產後健康照護方案」盼緩解少子化

國健署在今年5月起推出「產後健康照護服務方案」，在孕婦產後1個月內、3個月內回診時，除了基本生理評估外，也關注心理健康、產後的生活品質，甚至性生活、下一胎諮詢等。婦產科學會秘書長黃建霈指出，相關執行希望搜集成日後政策依據，可以針對嚴重、常見問題規畫解決方案，更避免少子化日趨嚴峻。

產後照顧方案由婦產科醫學會發想，內容包括量測體重、血壓，孕產期疾病後續評估、慢性病評估、身體骨盆泌尿機能評估，愛丁堡憂鬱量表自評，睡眠家庭支持評估諮詢，餵養、孩子照護諮詢，戒煙酒、非法藥物諮詢及疫苗諮詢，以及運動營養諮詢、性生活下一胎諮詢等。

黃建霈說，產後照顧方案會透過問券方式詢問回診產婦，他以「過海關」比喻，當表格幾乎都勾選沒有異狀時就可以繼續通關旅行，但如果有回報問題，就是提供婦產科醫師介入了解的機會。例如產後性生活開機困難，或是瘦不回來的體重控制問題等，有的患者不好意思主動開口提，在診間醫師有不好意思一直主動問，因此透過問券設計，希望針對問題可以快速解決。

孕婦產後會遇到的問題不少，例如家庭因為新來成員不適應、跟公婆同住的婆媳問題，或是另一半是否有提供幫忙等。黃建霈指出，婦產科是孕婦第一線把關，幫忙找到正確的處理管道，例如自行在家母乳哺育失敗，媒合泌乳專家，避免媽媽放棄哺乳，或是缺乏家庭支持系統者則會找社工了解癥結點，介入處理，不讓產婦生完之後只能自求多福。

去年龍年新生兒數僅有13萬4856人，罕見龍年出生率低於虎年。黃建霈指出，產後照顧方案希望藉由孕婦回診時，了解多面向問題，透過問券設計自然啟動醫師關懷介入，醫師合計約獲得千元補助，希望透讓產婦不在生完之後只能自求多福，不要讓產後的媽媽覺得被孤立，一旦感受無助更沒有意願生下一胎，更會加劇少子化，不然新生兒數量恐怕不到12萬人。