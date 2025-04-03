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清明節好天氣「高溫上看29度」 周末變天轉濕涼再回暖

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天是清明連假第2天，清晨北部仍受輻射冷卻影響感受較冷，白天後各地維持多雲到晴的天氣，北部高溫約26、27度，中南部周日前高溫上看29度。聯合報系資料照
明天是清明連假第2天，清晨北部仍受輻射冷卻影響感受較冷，白天後各地維持多雲到晴的天氣，北部高溫約26、27度，中南部周日前高溫上看29度。聯合報系資料照

明天是清明連假第2天，中央氣象署預報員李名翔表示，明清晨北部仍受輻射冷卻影響感受較冷，白天後各地維持多雲到晴的天氣，僅東半部、恆春半島有零星降雨，明天北部高溫約26、27度，中南部周日前高溫上看29度，周六起水氣略增，周日降雨更加明顯，北部高溫降至23、24度，下周溫度再回升。

李名翔說，明（4月4日）天氣與今天類似，各地大致為多雲到晴的天氣，僅東半部及恆春半島有零星降雨，午後新竹以南山區有零星雨；周六（5日）水氣稍微增多，東半部及恆春半島有局部短暫降雨，北部及中南部山區也有零星雨，其他地區多雲到晴。

周日（6日）雨勢再增多，北部、東半部、恆春半島地區及中南部山區有局部短暫降雨；下周一至下周四（7至10日）將有一波波華南雲系移入，中部以北、東半部、恆春半島地區及南部山區有短暫陣雨，但預報較久遠，不確定性大，仍需持續觀察。

溫度部分，李名翔指出，今晚至明天清晨仍受到輻射冷卻影響，北部、宜蘭低溫稍涼約4至16度，其他地區17至20度。未來一周沒有明顯冷空氣南下，明天白天北部高溫約26、27度，周末水氣變多，溫度再降至23、24度。

中南部則是在周日前，高溫都有26至29度，東半部22至24度；下周溫度再回升，各地感受較溫暖舒適，北部25至28度，中部28至29度，南部29至31度，東部24至28度。

氣象署 連假 高溫

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