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清明連假好去處 13國家森林遊樂區12歲以下兒童免費

中央社／ 台北3日電
清明、兒童節4天連假3日正式展開，為鼓勵親子走入大自然，農業部林業及自然保育署管轄的內洞等13處國家森林遊樂區，12歲以下兒童免費優待，還包含搭乘烏來台車與太平山蹦蹦車。（林業署提供）中央社
清明、兒童節4天連假3日正式展開，為鼓勵親子走入大自然，農業部林業及自然保育署管轄的內洞等13處國家森林遊樂區，12歲以下兒童免費優待，還包含搭乘烏來台車與太平山蹦蹦車。（林業署提供）中央社

清明連假4天展開，包含4月4日兒童節，為鼓勵親子走入大自然，林業及自然保育署表示，所管轄的內洞等13處國家森林遊樂區，連假期間12歲以下兒童免費。

農業部林業及自然保育署指出，12歲以下兒童的免費優待，還包含搭乘烏來台車與太平山蹦蹦車，但是提醒須有成年人陪同。

13處國家森林遊樂區包含內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南及太平山。

舉例來說，近年來巨木甚受關注，林業署推薦，拉拉山、大雪山、阿里山國家森林遊樂區擁有壯觀的巨木群，行走其間，可讓人感受到自然的雄偉與靜謐。

內洞、滿月圓、八仙山、雙流國家森林遊樂區，有著豐富的瀑布、溪流和濱溪步道，空氣中富含陰離子，能讓人深度放鬆、享受森林浴。

東眼山及池南國家森林遊樂區融合了自然景觀與林業文化設施，可了解台灣林業歷史。

墾丁與知本國家森林遊樂區有著熱帶植物與高位珊瑚礁地形，枝繁葉茂、嶙峋奇岩，可體驗南國風情。

林業署 森林遊樂區

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