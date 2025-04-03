未來親子野餐日 闖關遊戲體驗食農教育

深耕食農教育，農業部今天與未來親子學習平台把握清明連假舉辦「2025未來親子野餐日」，設置體驗宣導及農業永續專區，引領親子玩闖關遊戲，探索吃健康、永續環境的知識。

農業部農民輔導司副司長陳怡任告訴中央社記者，農業部從民國105年起推行食農教育，107年建置「食農教育資訊整合平台」，特別設計「台灣農產地圖」，提供全方位的資訊。108年首次參與「未來親子野餐日」，獲熱烈迴響，今年再度攜手於新北大都會公園舉辦。

今天是清明連假首日，親子響應熱烈。陳怡任說，現場設置食農教育體驗宣導及農業永續專區，讓親子一起玩闖關活動，體驗、吸取食農教育，藉此培養孩子選擇有益身體健康，並兼顧農業生態永續的食物的判斷能力。

除了寓教於樂，陳怡任指出，農業部與未來親子學習平台特別從「未來親子學習平台-小天下」中，挑選「蔬菜學校：讓孩子愛上蔬果不挑食」書籍，贈送給「第一屆國家食農教育傑出貢獻獎」及「食農教育推廣計畫」的40所國民中小學及幼兒園。

同時，農業部將國產農漁畜產品教材，送給「第一屆國家食農教育傑出貢獻獎」的得獎單位，內含「農業生產與環境」、「飲食健康與消費」、「飲食生活與文化」三大面向，以圖文對照的方式完整呈現各種農漁畜產品。

此外，陳怡任表示，國產食材也在現場展售，共邀請10名傑出青農到場展售當季特色食材與農村美味料理，並跟消費者溝通、對話，讓參與活動的親子，與產地、農場建立聯繫橋樑，未來還能持續選購享用優質農產，讓食農教育體現在生活中。