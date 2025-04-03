呈現台灣藝術精彩篇章 史博館「大家的歷史」連假開展

國立歷史博物館（史博館）策畫「大家的歷史・歷史的大家」系列特展，自清明連假起至7月陸續登場，本系列將展出李再鈐、李奇茂、鍾桂英、陳國展等藝術家個展，透過藝術家的人生與藝術語彙，呈現台灣藝術發展與傳承。

史博館表示，「大家的歷史・歷史的大家」系列特展中的「大家」不僅指向廣大觀眾，也象徵享譽藝壇的「大藝術家」，強調藝術家不僅是獨立創作者，更是台灣藝術發展脈絡中的重要角色。自清明連假首日推出「穿越世代－李再鈐個展」與「李奇茂百年展」，4月18日將接棒展出「玩色‧巧師：台灣戰後第一代女性藝術家鍾桂英特展」，7月18日則呈現「刻畫人生：陳國展版畫特展」，四檔展覽接連展出，從水墨、雕塑、油畫、版畫呈現台灣藝術的多元樣貌。

「穿越世代－李再鈐個展」介紹跨越時代的台灣現代雕塑先鋒李再鈐多年關注台灣社會與歷史的脈絡，並運用多種媒材表達對當地社會現象的關懷。史博館提到，個展囊括其逾一甲子的創作歷程，涵蓋水墨、書法、立體裝置等多元作品，展出經典雕塑作品〈低限的無限〉，及首次公開的新作，交織個人生命歷程與藝術追求，展現深厚的文化根基與不斷創新的精神。

「李奇茂百年展」則展出台灣水墨藝術的重要代表李奇茂（1925-2019）共69件珍貴作品，李奇茂將水墨傳統筆法，融合西洋速寫技巧，靈動的筆觸捕捉物象，以水墨設色描繪時代精神，其筆下人物充滿生命力，動物畫作更展現敏銳觀察力與深厚情感。史博館說，此展涵蓋李奇茂不同時期的創作精華，包括〈任重道遠〉、〈同心〉、〈八仙上壽〉、〈群鷹會〉、〈春江水暖鴨先知〉與最後遺作〈天馬〉等，多件作品更為首度公開。