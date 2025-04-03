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住院就開始訓練 職能治療師助骨折嬤出院自主生活

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
在職能治療師鼓勵指導下，使用助行器出門到超商採購簡易食品。圖／台灣職能治療學會理事長提供
在職能治療師鼓勵指導下，使用助行器出門到超商採購簡易食品。圖／台灣職能治療學會理事長提供

林奶奶左大腿骨折，洗澡及如廁難自理，原先憂心出院返家後如何生活，沒想到透過職能治療師在住院期間，就開始訓練輔具操作及日常生活功能練習，無縫銜接到返家後，急性後期照護「PAC居家模式復健」，林奶奶回家後重新自主生活。

健保署急性後期照護（PAC）提供住院模式、居家模式以及日間照顧模式服務，主要是幫助病患盡快復健，從住院期起密集鍛鍊，以順利返家恢復原來的生活，減少依賴和家屬負擔。根據統計，去年收案人次以腦中風最多，其次為脆弱性骨折，照護模式以住院模式最大宗約佔90%、居家模式約佔9%、日間照護約佔1%。

台灣職能治療學會理事長吳菁宜指出，腦中風、創傷性腦外傷、脆弱骨折、衰弱高齡、燒燙傷以及心臟衰竭等疾病類型都適用。當病情穩定後，PAC住院和居家模式可直接轉換，由原醫院的治療師團隊到出院後的病患家裡，繼續提供高強度、密集的復健訓練，幫助病患邊回家適應、邊復健，是最有利病患和家屬的訓練模式。然而，多數民眾對PAC居家模式不了解，多半沒有善用，醫院推動也力有未逮。

聖功醫院復健科職能治療師衛廣遠表示，PAC可在住院和居家模式轉換，跟長照復能比起來，居家PAC更適合剛出院返家的人，一周有6次密集介入，且每次自付額只要幾十元，低於計程車起跳費。

他分享，鄭先生平常都自己被料理，但腦中風後不再拿起鍋碗瓢盆烹飪，後來透過帶領他從備料、洗菜、切菜循序漸進，到後來可以操作鍋鏟自行料理出簡單但美味的菜色，也讓鄭先生重新找回自信心與自我價值。

衛福部預計明年提出「長照3.0」，其中醫療和照護整合的「醫照整合」服務更是重點。吳菁宜說，急性後期照護居家模式讓民眾面對失能狀態困境時多的選擇，並不是一定要繼續住院才能完全復原，可透過職能治療師協助民眾建立不需要依賴他人的生活方式，並以全人觀點的介入模式為個案設計最適合的治療計畫。

吳菁宜盼政府積極檢討PAC制度、打造居家、社區、機構、醫療及社福一體式服務模式時，能透過職能治療師幫助民眾，減少往返醫療所的時間與不便。

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