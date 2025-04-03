緬台接連地震⋯開啟災難開關陷焦慮？ 醫教5招重建安全感

緬甸發生大地震後，日本、台灣也陸續發生地震，又適逢0403花蓮地震一周年，許多人「聞震色變」，憂心台灣發生更嚴重的地震。精神科醫師楊聰財指出，近期地震頻繁發生時期，許多人內心的災難開關被開啟，可能會陷入「災難心理壓力」，容易出現憂鬱、焦慮、失眠、心神不寧等情緒反應，尤其是經歷過重大災變的人，更可能因新聞引發「創傷再現」的反應。

楊聰財說，近日緬甸強震及0403花蓮地震一周年，確實讓不少人感到不安，建議民眾出現緊張、焦慮、恐懼情緒時，首先，自我理解這不表示「自己太脆弱」而是「正常的反應」，此為自我療癒的第一步；其次，避免長時間重複觀看地震畫面或災區畫面；第三，透過呼吸與放鬆技巧穩定情緒，包括腹式呼吸法、冥想等，有助於安撫神經系統，穩定焦慮。

「在地震頻傳的當下，這時也可以重新檢視緊急應變措施，隨時最好準備。」楊聰財指出，地震頻繁，並非能改變的事實，但可以選擇如何與恐懼共處，並透過心理調適、社會連結與實際行動，逐步重建內在的安全感。

楊聰財提醒，民眾應做好5件事，增加面對地震災害的增自信與穩定感：