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緬台接連地震⋯開啟災難開關陷焦慮？ 醫教5招重建安全感

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
精神科醫師楊聰財指出，近期地震頻繁發生時期，許多人內心的災難開關被開啟，可能會陷入「災難心理壓力」，容易出現憂鬱、焦慮、失眠、心神不寧等情緒反應。圖為示意圖。本報資料照片
精神科醫師楊聰財指出，近期地震頻繁發生時期，許多人內心的災難開關被開啟，可能會陷入「災難心理壓力」，容易出現憂鬱、焦慮、失眠、心神不寧等情緒反應。圖為示意圖。本報資料照片

緬甸發生大地震後，日本、台灣也陸續發生地震，又適逢0403花蓮地震一周年，許多人「聞震色變」，憂心台灣發生更嚴重的地震。精神科醫師楊聰財指出，近期地震頻繁發生時期，許多人內心的災難開關被開啟，可能會陷入「災難心理壓力」，容易出現憂鬱、焦慮、失眠、心神不寧等情緒反應，尤其是經歷過重大災變的人，更可能因新聞引發「創傷再現」的反應。

楊聰財說，近日緬甸強震及0403花蓮地震一周年，確實讓不少人感到不安，建議民眾出現緊張、焦慮、恐懼情緒時，首先，自我理解這不表示「自己太脆弱」而是「正常的反應」，此為自我療癒的第一步；其次，避免長時間重複觀看地震畫面或災區畫面；第三，透過呼吸與放鬆技巧穩定情緒，包括腹式呼吸法、冥想等，有助於安撫神經系統，穩定焦慮。

「在地震頻傳的當下，這時也可以重新檢視緊急應變措施，隨時最好準備。」楊聰財指出，地震頻繁，並非能改變的事實，但可以選擇如何與恐懼共處，並透過心理調適、社會連結與實際行動，逐步重建內在的安全感。

楊聰財提醒，民眾應做好5件事，增加面對地震災害的增自信與穩定感：

第一、整理好居家逃生包與避難路線

第二、重新審視與家人約定好地震時的集合方式與連絡方式

第三、平時備好3天份的糧水、手電筒、電池等用品

第四、把家具固定、防止傾倒，也能降低地震時的傷害

第五、內心想著「我已經做好準備」，就能對突如其來的自然災害冷靜以對。

地震 緬甸強震

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