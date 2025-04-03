日籍婦人行道遭撞喪命 民團怒批「國恥」：非單一個案

日籍61歲婦人與30歲兒子來台旅遊，3月15日下午母子走在高雄市區人行道卻遭小貨車撞上，婦人遭撞後全身多處受傷，急救16天仍於昨（2日）宣告不治。路權團體痛批，過去多次要求制定車阻規範、改革駕照監理，政府卻僅需應故事，呼籲交通部要從工程法規、駕照監理、執法的法律標準等多方面進行全面改革，才能避免下一場悲劇的發生。

還路於民行人路權促進會表示，對於日籍婦人在人行道遭撞喪感到痛心及憤怒，批評這是「國恥」，且這場悲劇並非單一個案，而是台灣交通環境長期存在的系統性問題所導致的結果。

促進會痛批，過去早已多次呼籲政府應正視車輛侵入人行道的問題，並推動駕照監理制度的改革，但交通部卻屢屢敷衍應對，未能從根本上解決問題。本起事故原可透過完善的工程設計來預防，像是設置符合國際標準的護欄或車阻，但交通部卻始終未能將這些關鍵措施納入相關法規。

促進會指出，台灣部分地區的護欄與車阻，與韓國首爾去年發生的9死事件類似，在車輛衝撞時幾乎無法發揮阻擋作用，使行人暴露於致命風險之中，因此強烈要求政府立即檢討現行人行道安全設施的工程規範，確保其具備實質的保護能力。

除基礎設施不足，駕照監理制度的鬆散也是問題根源之一。促進會表示，政府至今未能推動嚴格的駕照考核與回訓機制，甚至在去年縮減了記點及檢舉制度，使不適任駕駛人得以繼續上路，危害行人安全。

促進會痛批，此次事故的肇事者竟以「看到警察就緊張」為理由，就這樣讓一條寶貴的生命消逝，令人無法接受，駕駛訓練與監理制度的缺陷，讓未具備安全駕駛能力的人仍能輕易取得駕照，這不僅是交通部的失職，更是對人民生命安全的漠視。

促進會說，盡管政府近年不斷宣稱已進行許多交通改善措施，改造若干路口，卻未能有效遏止車輛對行人的威脅，這起事件再次突顯出台灣行人安全的嚴重問題尚未從根本性真正解決，呼籲交通部停止虛應故事，立即採取系統性行動，從工程法規、駕照監理、執法的法律標準等多方面進行全面改革，才能對症下藥。