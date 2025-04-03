籌建國家兒童未來館 李遠攜下一代植台灣原生種

兒童節假期第一天，文化部舉辦「尋夢之森－國家兒童未來館兒童植樹活動」，邀請兒童與家庭走進位於新北市板橋區的基地，共同為這座屬於兒童的博物館，種下珍貴綠色印記。

文化部長李遠今天除了與孩子們一起種下台灣原生樹種，再度化身「小野爺爺」帶著他的童書「尋找綠樹懶人」，原來李遠總是跟兒子說耶誕禮物是耶誕老公公送的，直到小學五年級被同學笑「世界上根本沒有耶誕老人」。

李遠說那年耶誕節，兒子仍然不死心的睡在頂樓，想要「抓」到耶誕老人，結果最後卻等到一個「綠樹懶人」送了他原生種的樹，並且告訴他，「種下這棵樹許願，願望就會達成。」

李遠表示，今天大家種下的這些樹，正是預告「國家兒童未來館願景館」即將在今年夏天誕生。李遠透露，他跟建築師伊東豊雄見面討論到兒未館的規劃時，「兩個人都開心地像孩子一樣」，蓋好後的兒未館每一層都有不同的祕密，要讓大家可以從小一直玩到高中，「一定會好玩到讓大家都不想離開」。

一路為兒未館發展打拚的立法委員張宏陸今天也化身宏陸叔叔來到現場，他說，「期待兒未館真正蓋出小朋友喜歡的歡樂園地，而不是大人的夢想而已。」

念生物系的小野爺爺介紹，今天大家種的樹特別選擇台灣櫸、光臘樹與茄苳等3種不同的台灣原生樹種，因為同一個地方如果只種同種樹，其中只要有一株生病了，其他都會跟著生病，所以為了保護森林的樹種，種樹時要選擇不同的樹；而光臘樹是獨角仙主要棲息的樹種，相反的台灣櫸則是最害怕獨角仙。

文化部今天活動設計讓孩子在「玩中學」、「動手做」實踐中，實際參與兒童未來館的成長。

植樹活動中，可以學習基本的植樹方法，親手將小樹苗種入土中；攀樹體驗引導孩子以不同視角認識基地的自然環境，在專業攀樹師指導下，安全地學習攀爬樹木。每名參與的小朋友也都帶回一棵台灣原生種小樹苗回家繼續照顧，讓這份與自然的連結不僅留在基地，也能延伸至生活日常。

根據文化部今天發布的新聞資料，國家兒童未來館彙整多方意見，已於今年初提出基本設計，將接續辦理細部設計及建照申請作業。考慮距離開館還有數年時間，李遠特別提出基地內規劃「願景館」想法，透過各種展示及工作坊活動，讓孩子們在這裡學習、創作，並與兒未館一起成長。

願景館目前正在進行裝修作業中，即將於今年夏季正式啟用。