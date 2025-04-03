快訊

批賴政府錯估情勢一再被當「局外人」 民眾黨：這段時間真的都在睡？

柯文哲出院了！眼神渙散坐輪椅送回北所 台北醫院曝術後狀況

聽新聞
0:00 / 0:00

台南規模4.9地震致列車延誤 高鐵：不適用延遲退費規定

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台南官田今天發生規模4.9地震，導致高鐵部分列車延誤，台灣高鐵表示，地震屬天然災害，因此不適用延遲退費規定。圖為台北車站高鐵售票處。聯合報系資料照
台南官田今天發生規模4.9地震，導致高鐵部分列車延誤，台灣高鐵表示，地震屬天然災害，因此不適用延遲退費規定。圖為台北車站高鐵售票處。聯合報系資料照

台南官田今天近中午發生規模4.9地震高鐵2列車因行經受地震影響區域，即刻停車、執行路線巡檢，台灣高鐵更新情況，目前已完成路線巡檢作業，列車將先慢速行駛後續再漸進提速；由於部分列車延遲，因此提供旅客水及麵包取用，但地震屬天然災害，因此不適用延遲退費規定。

台南官田今天上午11時47分發生規模4.9地震，最大震度4級，地震深度僅7.3公里，由於為淺層地震，民眾感受較為明顯，雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市均達災防告警系統（PWS）發送門檻。

高鐵表示，今中午11時47分受到嘉義地區地震影響，台中至嘉義區間啟動災害告警，2班營運列車行經受地震影響區域，立即停車，以確保旅客安全，同時公司也於地震發生第一時間即成立緊急應變中心（EOC），並依標準作業程序進行地震應變。

由於本次地震部分路段已達3級告警，因此需依程序進行路線土木設施巡檢，高鐵指出，維修人員已於下午1時12分完成相關作業，目前正進行列車提速巡檢，由維修人員隨乘巡檢及進行軌道的動搖測試。

列車將先以注意進行方式，也就是在時速45公里以下運轉，後續分別以時速70公里、120公里、170公里、230公里的順序，漸進提升運轉速度，以確保營運安全。

高鐵最新營運訊息指出，已於下午2時35分完成嘉義地震應變及安全巡檢作業，解除全線速限，但受巡檢期間多班次列車依安全速限、降速運轉影響，各車次列車正依照實際運轉調度狀況，逐步恢復正常運轉。

高鐵表示，受此地震事件影響，導致部分列車有所延誤，公司已於車站及列車加強對旅客廣播，說明延遲情形，同時提供飲用水及麵包供旅客取用；另外，因地震屬天然災害，非可歸責高鐵公司本次延誤不適用延遲退費的規定。

地震 高鐵

延伸閱讀

台南規模4.9地震2列車停駛 高鐵急開2班全自由列車疏運

花蓮、台南今規模4.9地震 氣象署：都獨立事件、台南3天內有規模4餘震

花蓮0403震災週年 消防署推廣訓練提升震災應變

影／台南官田地震讓高鐵停駛！民眾：想起去年同日花蓮強震

相關新聞

花蓮、台南今規模4.9地震 氣象署：都獨立事件、台南3天內有規模4餘震

台南官田上午11時47分發生規模4.9地震，最大震度4級，地震深度僅7.3公里。中央氣象署地震測報中心科長趙曉玲表示，本...

台南規模4.9地震2列車停駛 高鐵急開3班全自由列車疏運

清明連假首日，台南官田今中午發生規模4.9地震，地震深度7.4公里，屬於淺層地震，高鐵2列車因行經受地震影響區域，即刻停...

國家級警報響 上午11時47分台南官田規模4.9淺層地震 最大震度4級

中央氣象署發布地震報告，今天上午11時47分，在台南市政府東北方32.3公里，位於台南市官田區，發生芮氏規模4.9地震，地震深度7.3公里。

區間車司機員擅改ATP倒車 台鐵：2嚴重違規 暫停職務嚴懲

交通部及台鐵昨天才與罹難家屬舉辦太魯閣號事故4周年音樂會及啟動紀念燈悼念罹難者，沒想到卻驚傳，去年12月15日一列區間車...

影／台南官田地震讓高鐵停駛！民眾：想起去年同日花蓮強震

台南市今天上午11時47分一陣明顯搖晃，台南人手機均傳出國家級警報，據中央氣象屬地震報告，震央位於台南市官田區，地震深度...

日籍婦人行道遭撞喪命 民團怒批「國恥」：非單一個案

日籍61歲婦人與30歲兒子來台旅遊，3月15日下午母子走在高雄市區人行道卻遭小貨車撞上，婦人遭撞後全身多處受傷，急救16...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。