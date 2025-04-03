台南規模4.9地震致列車延誤 高鐵：不適用延遲退費規定

台南官田今天近中午發生規模4.9地震，高鐵2列車因行經受地震影響區域，即刻停車、執行路線巡檢，台灣高鐵更新情況，目前已完成路線巡檢作業，列車將先慢速行駛後續再漸進提速；由於部分列車延遲，因此提供旅客水及麵包取用，但地震屬天然災害，因此不適用延遲退費規定。

台南官田今天上午11時47分發生規模4.9地震，最大震度4級，地震深度僅7.3公里，由於為淺層地震，民眾感受較為明顯，雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市均達災防告警系統（PWS）發送門檻。

高鐵表示，今中午11時47分受到嘉義地區地震影響，台中至嘉義區間啟動災害告警，2班營運列車行經受地震影響區域，立即停車，以確保旅客安全，同時公司也於地震發生第一時間即成立緊急應變中心（EOC），並依標準作業程序進行地震應變。

由於本次地震部分路段已達3級告警，因此需依程序進行路線土木設施巡檢，高鐵指出，維修人員已於下午1時12分完成相關作業，目前正進行列車提速巡檢，由維修人員隨乘巡檢及進行軌道的動搖測試。

列車將先以注意進行方式，也就是在時速45公里以下運轉，後續分別以時速70公里、120公里、170公里、230公里的順序，漸進提升運轉速度，以確保營運安全。

高鐵最新營運訊息指出，已於下午2時35分完成嘉義地震應變及安全巡檢作業，解除全線速限，但受巡檢期間多班次列車依安全速限、降速運轉影響，各車次列車正依照實際運轉調度狀況，逐步恢復正常運轉。

高鐵表示，受此地震事件影響，導致部分列車有所延誤，公司已於車站及列車加強對旅客廣播，說明延遲情形，同時提供飲用水及麵包供旅客取用；另外，因地震屬天然災害，非可歸責高鐵公司本次延誤不適用延遲退費的規定。