預防搜救困難 玉管處提醒登山出現4狀況應果斷撤退
玉山園區冰雪消融，今天是清明連假首日，天氣回溫少雨，玉管處提醒，登山不能只看氣象預報，「雨少、變暖」也不代表行程絕對安全，提醒山友仍要做好型前準備與訓練，管理及降低可能的登山風險。
玉管處表示，登山風險無處不再，再簡單的路線，也都存在不同的風險。把風險管理運用在登山運動中，建議登山風險管理至少有4個步驟及4個應對策略。
步驟一、風險識別：包括了解及查詢氣候、路線難度、身心健康與體能、登山裝備、隊員能力等。步驟二、風險評估：對風險識別項目，進行影響程度評估，例如體能狀況、身體疾病等。三、風險控制：攜帶保暖衣物、個人藥品、使用離線地圖、加強體能訓練，降低風險發生機率。四、監控與審查：登山過程留意氣候、身體及隊員的情況，隨時備妥應變計畫；行程結束後進行檢討與改進等回饋。
四個應對策略，一、風險避免：例如天氣不好、體能不佳、生病，乾脆取消登山活動。二、風險減輕：例如加強體能訓練、學習離線地圖操作降低登山風險。三、風險移轉：購買登山保險、聘請專業嚮導陪同帶隊等，共同分攤風險。四、風險接受：在自身能力及可接受風險範圍，進行挑戰性登山活動；千萬別越級登山。
玉管處也建議，登山過程遇到四種情形，建議在離登山口尚近之處，果斷撤退。一、「忘記」攜帶必要裝備，例如雪季三寶、保暖防水衣物、食物、頭燈、電池、手機、地圖等。
二、不熟悉裝備操作與使用，例如不會使用冰爪、inreach、離線地圖等。三、身體狀況不適，一點點的感冒、頭痛、想吐、拉肚子等症狀或體力不足。四、獲知氣象預報未來天氣惡劣，例如下雪、豪大雨等。才能避免在人力難以抵達且通訊不佳偏遠區域，發生山域事故，導致搜救困難。
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