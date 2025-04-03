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台南規模4.9地震2列車停駛 高鐵急開3班全自由列車疏運

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台南官田今中午11時47分發生規模4.9地震，高鐵2列車停駛執行路線巡檢，高鐵加開2班全自由座北上列車疏運。示意圖。聯合報系資料照
台南官田今中午11時47分發生規模4.9地震，高鐵2列車停駛執行路線巡檢，高鐵加開2班全自由座北上列車疏運。示意圖。聯合報系資料照

清明連假首日，台南官田今中午發生規模4.9地震，地震深度7.4公里，屬於淺層地震，高鐵2列車因行經受地震影響區域，即刻停車，執行路線巡檢，台灣高鐵表示，已於台中站加開3班全車自由座北上列車，以紓解搭車人潮。

台南官田今中午11時47分發生規模4.9地震，最大震度4級，地震深度僅7.3公里，由於為淺層地震，民眾感受較為明顯，雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市均達災防告警系統（PWS）發送門檻。

高鐵表示，今天上午11時47分受義地區地震影響，2班營運列車行經受地震影響區域，立即停車，以確保旅客安全，同時公司立即成立緊急應變中心（EOC），並將依標準作業程序，執行路線巡檢。

高鐵最新營運訊息指出，已於下午2時35分完成嘉義地震應變及安全巡檢作業，解除全線速限，但受巡檢期間多班次列車依安全速限、降速運轉影響，各車次列車正依照實際運轉調度狀況，逐步恢復正常運轉。

高鐵指出，為加強疏運受地震影響旅客，已於中午12時50分、下午1時30分、下午2時自台中站加開3班全車自由座北上列車（商務車廂除外）停靠各站，以紓解台中站、苗栗站、新竹站及桃園站北上搭車人潮。

地震 高鐵

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