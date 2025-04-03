花蓮、台南今規模4.9地震 氣象署：都獨立事件、台南3天內有規模4餘震

台南官田上午11時47分發生規模4.9地震，最大震度4級，地震深度僅7.3公里。中央氣象署地震測報中心科長趙曉玲表示，本起為獨立事件，與0121嘉義大埔規模6.4地震位置有段距離，研判為獨立事件，未來3天內要留意規模4左右餘震發生。

造成本起地震主因，趙曉玲說，是因為菲律賓海板塊與歐亞大陸海板塊碰撞擠壓，應力傳遞至西半部所導致，與今凌晨2時01分花蓮規模4.9地震無關，凌晨2時01分花蓮規模4.9地震與今中午11時47分台南官田規模4.9地震，分別為2起獨立事件。

趙曉玲表示，以台南官田今中午11時47分規模4.9地震為中心，半徑、深度30公里，搜尋過去歷史地震，在2010年11月8日曾發生過規模5.16地震，依照本地震位置，與0121嘉義大埔地震位置有段距離，因此研判與0121嘉義大埔地震無關，是獨立事件。

趙曉玲說，由於本起地震屬於淺層地震，民眾感受較為明顯，雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市均達災防告警系統（PWS）發送門檻，也預估未來3天有規模4左右的餘震，民眾需要多留意。