連假首日墾丁台灣祭登場 屏鵝公路南下路段現車潮

今天是清明連續假期第一天，依據屏東縣政府警察局交控中心車流數據顯示，上午7時已出現大量南下出遊車潮，台一線及台17線枋寮路段，7時至12時每小時南向均突破3000輛車次，警方也從8時10分起實施南下調撥車道措施。

今日起屏東縣政府在墾丁舉辦「台灣祭」音樂活動，吸引不少樂迷南下參與，枋寮台一線及台17線路口一早便開始湧現車潮。警方統計，南下車輛最多為8時至9時的3572車次，7至12時每個小時車次也都超過3000車次。

枋寮警分局8時10分開始實施南下調撥車道措施，調撥台1線水底寮436.5至445.5公里處北上內側車道供南下車輛使用。目前台1線車流量大，行車秩序良好，將視車流舒緩時撤除調撥車道。