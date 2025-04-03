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連假首日墾丁台灣祭登場 屏鵝公路南下路段現車潮

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
清明連續假期首日屏東台一線及台17線南下路口出現車潮，警方從8時10分起實施南下調撥車道措施。圖／警方提供
清明連續假期首日屏東台一線及台17線南下路口出現車潮，警方從8時10分起實施南下調撥車道措施。圖／警方提供

今天是清明連續假期第一天，依據屏東縣政府警察局交控中心車流數據顯示，上午7時已出現大量南下出遊車潮，台一線及台17線枋寮路段，7時至12時每小時南向均突破3000輛車次，警方也從8時10分起實施南下調撥車道措施。

今日起屏東縣政府在墾丁舉辦「台灣祭」音樂活動，吸引不少樂迷南下參與，枋寮台一線及台17線路口一早便開始湧現車潮。警方統計，南下車輛最多為8時至9時的3572車次，7至12時每個小時車次也都超過3000車次。

枋寮警分局8時10分開始實施南下調撥車道措施，調撥台1線水底寮436.5至445.5公里處北上內側車道供南下車輛使用。目前台1線車流量大，行車秩序良好，將視車流舒緩時撤除調撥車道。

警方也規畫交通快速疏導部隊及交通稽查警力，於台1線各重要路段執勤，以快速排除交通事故，並取締違規行駛機慢車道車輛，同時呼籲駕駛遵守交通規則，維護行車安全。

清明連續假期首日屏東台一線及台17線南下路口出現車潮，警方從8時10分起實施南下調撥車道措施。圖／警方提供
清明連續假期首日屏東台一線及台17線南下路口出現車潮，警方從8時10分起實施南下調撥車道措施。圖／警方提供

屏東縣政府 車潮 車道

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