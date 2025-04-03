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影／台南官田地震讓高鐵停駛！民眾：想起去年同日花蓮強震
台南市今天上午11時47分一陣明顯搖晃，台南人手機均傳出國家級警報，據中央氣象屬地震報告，震央位於台南市官田區，地震深度7.3公里，芮氏規模4.9，最大震度為4級；台南民眾紛紛上網報平安，有人指出「去年4/3 台灣規模7.1地震，然後…今天4/3又地震了」。
去年4月3日上午7時58分發生規模7.1地震，0403大地震造成全台18人罹難、1155人受傷，尤其震央花蓮受損慘重；當時是發生在清明連續假期的前一天，而不是前往花蓮車流最大量的連假首日，否則蘇花路廊掉下來的落石恐怕造成更大傷亡。
今天上午11時47分，台南市官田區也發生芮氏規模4.9地震，網友紛紛上社群媒體Threads表示「是淺層地震，台南要小心了」、「本來假日還在賴床，直接震醒」、「2024花蓮早上地震 2025花蓮半夜震，剛剛台南地震」、「原本預計12：11到台南，但高鐵現在停在嘉義看起來很像田中央的地方檢查」。
據了解，因地震影響，高鐵列車已暫停行駛，網友在Threads表示「高鐵行駛到台南附近突然頓了一下，接著全車乘客手機警報開始大響，嚇屎人⋯今天南部太陽超大，好險車子只停駛一下下，希望大家都平安」、「返鄉途中，在台南高鐵站遇地震，似乎警報才是最大凶器」。
網友taifan422（wei）拍下高鐵停駛畫面po網指出，「好難得可以看到高鐵停在軌道上的畫面 地震讓高鐵停駛了」。
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