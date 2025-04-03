快訊

3歲女童當街遭刺！桃園婦買飲料起衝突 竟持刀猛擊店員無辜幼兒

台股動盪、地緣政治風險升 房市329檔期今年有戲唱？

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台南官田地震讓高鐵停駛！民眾：想起去年同日花蓮強震

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
網友taifan422（wei）拍下高鐵停駛畫面po網指出，「好難得可以看到高鐵停在軌道上的畫面 地震讓高鐵停駛了」。圖／網友taifan422授權提供
網友taifan422（wei）拍下高鐵停駛畫面po網指出，「好難得可以看到高鐵停在軌道上的畫面 地震讓高鐵停駛了」。圖／網友taifan422授權提供

台南市今天上午11時47分一陣明顯搖晃，台南人手機均傳出國家級警報，據中央氣象屬地震報告，震央位於台南市官田區，地震深度7.3公里，芮氏規模4.9，最大震度為4級；台南民眾紛紛上網報平安，有人指出「去年4/3 台灣規模7.1地震，然後…今天4/3又地震了」。

去年4月3日上午7時58分發生規模7.1地震，0403大地震造成全台18人罹難、1155人受傷，尤其震央花蓮受損慘重；當時是發生在清明連續假期的前一天，而不是前往花蓮車流最大量的連假首日，否則蘇花路廊掉下來的落石恐怕造成更大傷亡。

今天上午11時47分，台南市官田區也發生芮氏規模4.9地震，網友紛紛上社群媒體Threads表示「是淺層地震，台南要小心了」、「本來假日還在賴床，直接震醒」、「2024花蓮早上地震 2025花蓮半夜震，剛剛台南地震」、「原本預計12：11到台南，但高鐵現在停在嘉義看起來很像田中央的地方檢查」。

據了解，因地震影響，高鐵列車已暫停行駛，網友在Threads表示「高鐵行駛到台南附近突然頓了一下，接著全車乘客手機警報開始大響，嚇屎人⋯今天南部太陽超大，好險車子只停駛一下下，希望大家都平安」、「返鄉途中，在台南高鐵站遇地震，似乎警報才是最大凶器」。

網友taifan422（wei）拍下高鐵停駛畫面po網指出，「好難得可以看到高鐵停在軌道上的畫面 地震讓高鐵停駛了」。

台南 地震 高鐵

延伸閱讀

緬甸震災後...清明連假首日地牛翻身！官田震央 高雄民眾：好搖

蘇花路廊南下破萬輛塞爆 公路局籲用路人晚點再到花蓮

宜蘭地牛翻身 想到0403花蓮強震 民眾：拜託不要 很多人在回鄉路上

花蓮震後患創傷症候群 「希臘英雄」從救人到自救

相關新聞

清明連假今明晴暖、周六水氣增 下周變天雨區擴大

今天開始為期4天的清明連假，中央氣象署預報員李名翔表示，今明兩天台灣附近水氣減少，各地天氣多雲到晴為主，只有東半部、山區...

國家級警報響 上午11時47分台南官田規模4.9淺層地震 最大震度4級

中央氣象署發布地震報告，今天上午11時47分，在台南市政府東北方32.3公里，位於台南市官田區，發生芮氏規模4.9地震，地震深度7.3公里。

區間車司機員擅改ATP倒車 台鐵：2嚴重違規 暫停職務嚴懲

交通部及台鐵昨天才與罹難家屬舉辦太魯閣號事故4周年音樂會及啟動紀念燈悼念罹難者，沒想到卻驚傳，去年12月15日一列區間車...

獨／開業34年成回憶！肯德基「台北中山店」熄燈

想吃肯德基別跑錯！位於台北捷運南京復興站的「肯德基 台北中山餐廳」，因租約到期因素，在3月31日低調熄燈，結束長達34年...

影／台南官田地震讓高鐵停駛！民眾：想起去年同日花蓮強震

台南市今天上午11時47分一陣明顯搖晃，台南人手機均傳出國家級警報，據中央氣象屬地震報告，震央位於台南市官田區，地震深度...

LABUBU盜版頻傳 泡泡瑪特專網助商品「驗明正身」

玩具品牌泡泡瑪特（POP MART）近來席捲全球，旗下角色仿冒品新聞頻傳，北市法務局去年起陸續接獲網路買到盜版「Labu...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。