小心連假戶外活動帶回恙蟲病！ 桃衛生局：返家後沐浴換衣

桃園市衛生局表示，清明連假掃墓祭祖或踏青、登山，今天氣溫明顯上升，注意蚊蟲活躍特別是恙蟎，可能使人無聲無息感染「恙蟲病」。

衛生局指出，根據衛福部疾病管制署統計，今年截至4月1日，全台累計9例恙蟲病確診病例，因恙蟲病的流行期通常從4至5月開始升溫，6、7月達到高峰，仍須提高警覺。呼籲連假期間若規畫赴郊外掃墓祭祖、踏青或從事登山、露營活動時，務必做好個人防護措施。

衛生局說明，恙蟲病的潛伏期約1至3周，感染後可能出現發燒、頭痛、寒顫、盜汗、淋巴結腫大、被叮咬處出現黑色焦痂，通常不會痛或癢，前往掃墓或踏青等戶外活動時，如接觸到草叢環境，務必做好個人防護措施，包括穿著淺色長袖衣褲、手套、長筒襪及長靴等保護性衣物，將褲管紮入襪內，並使用政府機關核可含有敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默寧（IR3535）的防蚊產品。

衛生局提醒，若近期曾到草叢、山區活動出現上述症狀，請盡速就醫，並主動告知醫師活動史，以利診斷與治療。此外，離開草叢等高風險區域後，應盡速沐浴並更換衣物，避免恙蟎的附著和叮咬，以降低感染風險。如有疑似恙蟲病的症狀，應告知醫師相關暴露史，協助早期診斷。若有任何恙蟲病相關問題，民眾可撥打衛生局專線0800033-355諮詢。