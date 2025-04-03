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全國十大績優農業產銷班選拔 把握4月中旬前洽詢

中央社／ 台北3日電

為提升管理、導入新技術，帶動農業發展，農糧署副署長陳啓榮今天表示，「114年全國十大績優農業產銷班選拔」即日起至4月中旬洽詢輔導單位，獎金新台幣20萬元。

陳啓榮告訴中央社記者，全國十大績優農業產銷班的選拔，2年選拔1次，先由農業產銷班輔導單位推薦至直轄市、縣（市）政府，再由各直轄市、縣（市）政府擇優推薦到各區農業改良場，提醒有意參選的農業產銷班，可洽相關輔導單位詢問。

為鼓勵農業產銷班經營升級，陳啓榮說，登記有案滿1年，而且最近1次農業產銷班評鑑初評成績達95分以上（滿分120分）的農業產銷班，都可以參加；取得「產銷履歷」或「有機」驗證者，並列為重點加分項目；以及近年推動性別平等政策，女性班員的比率也納入考評項目。

農糧署說明，接著，各區農業改良場再篩選，推薦參加全國評選，獲選的「全國十大績優農業產銷班」，將由農業部舉辦活動公開表揚，每班可獲得20萬元獎勵金，另外，獲選為「全國優良農業產銷班」，每班可獲10萬元獎勵金，並頒發獎狀。

評選方式、推薦書格式，可至農糧署網站下，依序進入農糧業務、農業產銷班專區、十大績優產銷班、114年項下查詢。

農糧署統計，截至114年2月底止，國內最基層的農民組織農業產銷班，累計有5750班，班員數11萬9972人。

產銷履歷 農業部 農糧署

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