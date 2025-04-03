緬甸震災後...清明連假首日地牛翻身！官田震央 高雄民眾：好搖

中央氣象署今天上午11時47分許發布地震訊息，震央在台南官田，芮氏規模達4.9地震，其中嘉義縣義竹、太保及台南善化有4級，籲民眾慎防強烈搖晃，就近避難「趴下、掩護、穩住」；高雄甲仙有2級，但住市區的高樓民眾有感地說，「好搖」。

今天清明節連假首日就遇到地牛翻身，由於緬甸日前發生震災，今天上午11時47分許震央發生在台南官田後，讓住高樓的南部民眾心裡一震。

中央氣象署今天上午11時47分發布的地震訊息，在台南市政府東北方32.3公里，位於台南市官田區，芮氏規模達4.9地震，地震深度7.3公里。地震發生後，災防告警系統範圍包括雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市。

氣象署籲民眾慎防強烈搖晃，就近避難「趴下、掩護、穩住」；高雄市甲仙區有2級，市區住高樓民眾有感，有民眾指「好搖」；消防局指，目前未接獲災情通報。