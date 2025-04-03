快訊

3歲女童當街遭刺！桃園婦買飲料起衝突 竟持刀猛擊店員無辜幼兒

台股動盪、地緣政治風險升 房市329檔期今年有戲唱？

聽新聞
0:00 / 0:00

台南官田規模4.9地震 台鐵斗南-岡山減速行駛

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
清明連假首日，台南官田今中午發生規模4.9地震，台鐵。示意圖，與新聞無關。聯合報系資料照
清明連假首日，台南官田今中午發生規模4.9地震，台鐵。示意圖，與新聞無關。聯合報系資料照

清明連假首日，台南官田今中午發生規模4.9地震，地震深度7.4公里，屬於極淺層地震，台鐵公司表示，斗南-岡山間按3級地震規定辦理。

台南官田今中午11時47分發生規模4.9地震，本起地震預估達災防告警系統（PWS）發送門檻，告警範圍包含雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市。

台鐵表示，上午11時47分在台南市政府東北方32.3公里，位於台南市官田區，發生芮氏規模4.9地震，嘉義、新營、善化各3級，斗南-岡山間按3級地震規定辦理，也就是第1趟列車以時速60公里慢行至前方站，並檢視路線，如無異狀，第2趟列車起恢復原速度。

高鐵表示，受到地震影響，嘉義地震影響，二班營運列車行經受地震影響區域，立即停車，以確保旅客安全，台灣高鐵公司已立即成立緊急應變中心（EOC），並將依標準作業程序，執行路線巡檢。地震應變期間，部分車次可能有所延誤，敬請旅客見諒。

台南 嘉義 地震

延伸閱讀

台南4.7級地震 震央附近引發關注...南科管理局：未傳災情

台南人手機響起國家級警報 明顯搖晃...震央在官田規模4.9

國家級警報響 上午11時47分台南官田規模4.9淺層地震 最大震度4級

宜蘭地牛翻身 想到0403花蓮強震 民眾：拜託不要 很多人在回鄉路上

相關新聞

花蓮、台南今規模4.9地震 氣象署：都獨立事件、台南3天內有規模4餘震

台南官田上午11時47分發生規模4.9地震，最大震度4級，地震深度僅7.3公里。中央氣象署地震測報中心科長趙曉玲表示，本...

清明連假今明晴暖、周六水氣增 下周變天雨區擴大

今天開始為期4天的清明連假，中央氣象署預報員李名翔表示，今明兩天台灣附近水氣減少，各地天氣多雲到晴為主，只有東半部、山區...

國家級警報響 上午11時47分台南官田規模4.9淺層地震 最大震度4級

中央氣象署發布地震報告，今天上午11時47分，在台南市政府東北方32.3公里，位於台南市官田區，發生芮氏規模4.9地震，地震深度7.3公里。

區間車司機員擅改ATP倒車 台鐵：2嚴重違規 暫停職務嚴懲

交通部及台鐵昨天才與罹難家屬舉辦太魯閣號事故4周年音樂會及啟動紀念燈悼念罹難者，沒想到卻驚傳，去年12月15日一列區間車...

獨／開業34年成回憶！肯德基「台北中山店」熄燈

想吃肯德基別跑錯！位於台北捷運南京復興站的「肯德基 台北中山餐廳」，因租約到期因素，在3月31日低調熄燈，結束長達34年...

影／台南官田地震讓高鐵停駛！民眾：想起去年同日花蓮強震

台南市今天上午11時47分一陣明顯搖晃，台南人手機均傳出國家級警報，據中央氣象屬地震報告，震央位於台南市官田區，地震深度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。