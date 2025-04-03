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台南官田規模4.9地震 台鐵斗南-岡山減速行駛
清明連假首日，台南官田今中午發生規模4.9地震，地震深度7.4公里，屬於極淺層地震，台鐵公司表示，斗南-岡山間按3級地震規定辦理。
台南官田今中午11時47分發生規模4.9地震，本起地震預估達災防告警系統（PWS）發送門檻，告警範圍包含雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市。
台鐵表示，上午11時47分在台南市政府東北方32.3公里，位於台南市官田區，發生芮氏規模4.9地震，嘉義、新營、善化各3級，斗南-岡山間按3級地震規定辦理，也就是第1趟列車以時速60公里慢行至前方站，並檢視路線，如無異狀，第2趟列車起恢復原速度。
高鐵表示，受到地震影響，嘉義地震影響，二班營運列車行經受地震影響區域，立即停車，以確保旅客安全，台灣高鐵公司已立即成立緊急應變中心（EOC），並將依標準作業程序，執行路線巡檢。地震應變期間，部分車次可能有所延誤，敬請旅客見諒。
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