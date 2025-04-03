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台南人手機響起國家級警報 明顯搖晃...震央在官田規模4.9
今天上午11時47分，台南市一陣明顯搖晃，台南人手機均傳出國家級警報，指出「地震速報，04/03 11：47左右，南部地區發生顯著有感地震，慎防強烈搖晃，就近避難：趴下、掩護、穩住」，據中央氣象屬地震報告，震央位於台南市官田區，規模4.9，最大震度為4級。
台南官田規模4.9淺層地震，各地震度分別為：台南市善化4級、台中市霧峰1級、嘉義縣義竹4級、苗栗縣鯉魚潭1級、嘉義縣太保市4級、台南市3級、嘉義市3級、雲林縣水林3級、高雄市甲仙2級、雲林縣斗六市2級、南投縣玉山2級、彰化縣大城2級、台東縣池上2級、澎湖縣馬公市2級、彰化縣彰化市2級、南投縣南投市1級、花蓮縣富里1級。
台南市消防局指出，目前未接獲地震相關災情。
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