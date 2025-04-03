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蘇花路廊南下破萬輛塞爆 公路局籲用路人晚點再到花蓮
今天是清明連續假期第一天，蘇花路廊南下車流自凌晨2時開始湧現，並進入高峰，每小時交通量維持約950至1000輛，已累積破萬輛，花蓮台9線和平、崇德段南下車輛偏多，南北車流順暢。公路局預估今天南下車流量還有1萬輛要通過，建議用路人先往宜蘭活動，待車流趨緩再往花蓮。
公路局東區養護工程分局指出，截至上午10時，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向車流量為1萬299輛，北上花蓮往宜蘭方向為1105輛，預估蘇花路廊南下方向車流量仍有約1萬輛通行需求量；北上方向車流量仍有約3800輛通行需求量。蘇澳至崇德經蘇花改路段，南下要花費約104分鐘，北上則約75分鐘。
東工分局表示，目前蘇花路廊車流超過可負荷流量，預估將持續至下午4時才逐漸趨緩，建議用路人可利用國五頭城、宜蘭、羅東等交流道，先行轉往宜蘭地區活動，車流趨緩後再行駛蘇花路廊前往花蓮，避開嚴重壅塞時段。也建議往來宜蘭及花蓮用路人，多加使用蘇花改路段行駛，非必要請勿進入台9丁線。
公路局提醒用路人，行車前請詳加確認車況再上路，進入蘇花改隧道前記得打開大燈，注意沿線電子看板與車道管制燈號訊息。連假期間南來北往時切勿疲勞駕駛，如感到精神不濟建議於適當處所稍作休息或替換駕駛。
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