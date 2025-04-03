區間車司機員擅改ATP倒車 台鐵：2嚴重違規 暫停職務嚴懲

交通部及台鐵昨天才與罹難家屬舉辦太魯閣號事故4周年音樂會及啟動紀念燈悼念罹難者，沒想到卻驚傳，去年12月15日一列區間車因煞車太晚，停車時車廂超出月台，司機員未依規定通報行控中心，反而擅改ATP並自行倒退，台鐵表示，已提報「行車事故調查會議」中討論，目前也已暫停該司機員職務，並將嚴懲。

台鐵2018年發生普悠瑪事故時，因為司機員擅自關閉ATP，導致列車超速卻無法被系統自動保護，在新馬站外高速出軌翻覆，釀18人死亡、215人輕重傷，後續台鐵檢討報告中就要求司機員不得任意關閉ATP。

未料，去年12月15日確發生司機員停車位置不當後，未第一時間通報行控中心，反而逕自將ATP從「完全監控模式」改為「調車模式」，將列車退行到原本該停靠的位置。

台鐵公司機務處長鄭國璽證實，去年12月15日晚上，3334次區間車從枋寮開往終點新左營，但列車駛入內惟站時煞車時間太晚，列車停車後，部分車廂超出月台，駕駛第一時間卻未報行控中心，而是擅自倒退。

鄭國璽說，車廂超出月台不是大事，只要依照SOP通報行控中心，經確認安全無虞後，司機員就會獲准退行。但該司機員不但沒有通報行控中心，反而將ATP（Automatic Train Protection，列車自動保護系統）改為調車模式，並擅自倒退。

鄭國璽說，改成調車模式，雖後方列車的ATP仍會顯示前方為紅燈，不會有列車碰撞情況，但未通報行控中心及擅改ATP等均屬重大違規疏失，目前已提報至「行車事故調查會議」中討論，該司機員也已暫停其職務，並將嚴懲。

鄭國璽說，車廂超出月台屬小型違規行為，只會被記1點，但因該司機員有2大嚴重違規行為，可能會被記更多點數，根據台鐵2023年實施「司機員記點制度」後，記滿7點將汰除，而這起事件中，該司機員停車位置不當記1點、擅改ATP記2點、未通報記3點，總記可能被記6點。

鄭國璽說，這起事件雖是去年發生，但近期才接獲舉報並召開會議討論，最終還需等行車事故調查會議的最終調查結果進行懲處，但建議記6點確實是記點制實施以來的最重處分，而累積7點就會被汰除。

至於為何不送運安會調查？鄭國璽說，運安會是負責重大運輸事故的調查，其調查範圍包含違反閉塞運轉、違反號誌運轉、冒進號誌、設備損害事故、車輛故障或外物入侵，有造成列車衝撞、出軌或火災之虞；但這起事件為行政疏失，並未涵蓋在上述範圍中，因此是由鐵道局及台鐵公司負責調查。、