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華航、長榮航、星宇航空搶市 開新航線拉高載客

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航空、星宇航空4月18日起首航桃園-神戶航線。業者提供
長榮航空、星宇航空4月18日起首航桃園-神戶航線。業者提供

華航（2610）、長榮航（2618）、星宇航空（2646）全面搶市場，新航線投入拉高載客。華航、長榮、星宇航空4月開始加開新航點並加密日本線；下一輪三家業者揮軍回防北美市場，華航正評估全面加密航班，星宇航空6月開闢台北-加州安大略航線，長榮航第4季預計開航桃園-達拉斯。

美國總統川普上任後，讓美國再次偉大政策已開始推升各種供應鏈移動，全球航空往北美的商務需求大增，華航、長榮航及星宇航空瞄準北美市場需求，新增加轉機商機；尤其，受惠於國內優越的中轉地理位子，再加上東南亞的航空業者供應量不足，這樣的需求正不斷增加當中，龐大的轉機市場商機誘人，全面增班搶市。

因應備受世界矚目的國際盛會「大阪・關西世博會」2025年4月13日即將開幕，國內的航空華航、長榮航、星宇航空全面增加日本線布局外，台灣虎航（6757）也加碼日本線航班，搶攻世博會國人前往日本出遊新商機。

華航為滿足旅運需求，於3月30日起陸續增加台北(桃園)往返高松、鹿兒島、首爾、釜山、維也納、雅加達、胡志明市等航班，此外，自5月28日起復飛台北(桃園)-石垣島每週2班；台北(桃園)-廣島則是優化航班時間，便利旅客更彈性安排旅遊。

為擴大服務南部旅客，華航3月30日起高雄-東京(成田)全面採用A321neo機型執飛，體驗商務艙全平躺，5月1日起增班至每日2班；另外，高雄-重慶將於4月復航，飛往沖繩也將自4月6日起，增為每周4班。華航自4月15日起新開高雄-福岡航線，搭配已恢復的高雄-熊本航線，華航九州航點為業界之最。

長榮航空高雄-大阪航線將自4月1日起由每周7班增為11班，同時，長榮航空將於4月18日開航桃園-神戶航線，屆時由台灣飛往大阪及神戶的航班將達36班，為台灣飛往關西地區航班數最多的航空公司，成為旅客前往關西賞櫻或參觀世博的最佳選擇。

此外，長榮航空為每週飛往8個北美航點共87班，為北美航點及航班數最多的國籍航空公司，今年第四季也預計開航桃園-達拉斯航線，深化北美的航網布局。

星宇航空於2月陸續開賣台北-神戶、台中-神戶及台北-美國安大略三條新航線，待神戶及安大略正式開航後，日本航點將增至11個，美國則擴展至4個，進一步強化航網布局，提升營運彈性。

本月底即將步入夏季班表，隨著國人赴日旅遊熱潮不減，星宇航空東京航線的早、午班均穩定放大以A350執飛，晚班則依市場需求機動調整為廣體機派遣。名古屋航線，4月至5月期間放大至A330neo廣體機，以迎接立山黑部開山旅遊旺季。台中方面，台中-高松航線自3月30日起增為每週五班，台中-沖繩航線自4月起增為每週六班，便於中南部旅客規劃於櫻花季出遊。

華航攜手必比登名店雙月食品社，4月1日起特定區域航線的豪華商務艙及經濟艙正式上線，由雙月精心設計專屬菜單，此美味只限華航機上有。華航提供
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星宇航空瞄準萌商機及春季班表推美食搶市。
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長榮航空即日起至4月15日23:59止推出「2025長榮航空春季限時優惠」，官網購買12月31日前從台灣出發指定航線，享超值優惠，最低只要3,158元起。
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航線 長榮航空

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