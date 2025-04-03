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中年男下體彎成問號影響性生活 醫曝原因：5%男性罹病

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
一對加拿大返台夫妻，因先生陰莖嚴重彎曲，甚至呈現「問號」形狀，導致性交困難，就診表示希望做陰莖矯正手術；示意圖，非當事人。本報資料照片。
一對加拿大返台夫妻，因先生陰莖嚴重彎曲，甚至呈現「問號」形狀，導致性交困難，就診表示希望做陰莖矯正手術；示意圖，非當事人。本報資料照片。

一對加拿大返台夫妻，因先生陰莖嚴重彎曲，甚至呈現「問號」形狀，導致性交困難，就診表示希望做陰莖矯正手術。開業泌尿科醫師顧芳瑜發現，患者罹患「佩羅尼氏症」，陰莖彎曲為後天導致，與患重度菸癮，造成海綿體持續發炎有關，因發炎嚴重，建議患者戒菸，並開立強效消炎藥，待發炎情況控制後，再進行手術。

顧芳瑜說，研究顯示，5%以上男性罹患佩羅尼氏症，這是一種後天性陰莖彎曲疾病，好發於40歲以上男性，患者陰莖海綿體外圍的「白膜」出現纖維斑塊，造成陰莖勃起時出現彎曲、疼痛等問題，疾病成因並不明確，現有研究顯示，與遺傳、疾病、性交造成陰莖外商、抽菸等因素均有關聯。建議患者若陰莖彎曲程度超過15至20度以上，就需考慮接受治療。

前述患者年齡約45歲，顧芳瑜判斷，患者是因抽菸導致體內自由基攻擊，造成海綿體發炎，經服用消炎藥，並控制菸癮，患者半年後回診追蹤，陰莖彎曲程度未明顯惡化，選擇以對性功能影響較小的「白膜折疊術」進行陰莖矯正，透過不可吸收的縫線，折疊白膜，讓陰莖回正，雖然會讓陰莖長度略為縮短，但與其他術式相比，不易影響性功能。

顧芳瑜表示，陰莖彎曲患者葉可接受傳統白膜切除術，做法是將陰莖彎曲部位白膜切除，並以移植物修補缺損，此術式適用於較嚴重的病例，但會增加陽痿風險，術前必須謹慎評估。陰莖彎曲患者，通常建議先採取非手術療法，服用口服維生素E、對氨苯甲酸鉀等藥物，減輕疼痛並防止彎曲惡化，或局部注射類固醇、膠原蛋白等，減少纖維組織增生。

不過，若彎曲程度對性生活影響不大，患者不一定要接受矯正。顧芳瑜表示，坊間說法認為，陰莖輕微上翹能提升性伴侶感受，若彎曲未造成困擾，則無須特別矯正，若以影響性行為或造成不適，仍建議及早就醫，避免病情惡化影響生活品質。

患者 手術 陰莖

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