魷魚羹沒魷魚！遊客新竹城隍廟吃滿肚子氣 消保官出手了

近來有遊客至新竹城隍廟商圈品嘗魷魚羹，卻發現「魷魚羹裡沒魷魚」。新竹市政府消保官接獲投訴後調查發現，近期因魷魚產量大減，部分店家暫停供應魷魚，業者雖已於現場張貼公告，但未主動告知，消保官也現場行政指導，避免發生糾紛。

新竹都城隍廟不僅是信眾參拜祈福的重點場所，周邊小吃更是遠近馳名，吸引許多本地與外地遊客前來品嘗。新竹市消保官最近接獲特地從外縣市來享用在地小吃魷魚羹的遊客投訴，沒想到點一碗魷魚羹，卻發現羹湯內並無魷魚，認為遭到欺騙，憤而投訴。

消保官實地至城隍廟商圈調查後發現，由於近期魷魚產量大減、成本上漲，業者已在現場張貼公告，告知消費者羹湯內容將以魚羹或肉羹替代，但部分消費者未留意公告，導致買賣誤會，進而引發爭議。消保官也提醒業者，除設立公告說明產品異動外，亦應主動以口頭告知方式提醒消費者，確保資訊清楚傳達，以避免類似消費糾紛再度發生，維護良好商譽與消費體驗。

消保官說明，依據消費者保護法第4條規定，企業經營者應提供消費者充分且正確的商品或服務資訊，即使魷魚貨源短缺，導致魷魚羹暫以肉羹或魚羹替代，但此變更並非常態，仍應確保消費者在消費前清楚知悉內容調整。

為保障消費者權益，消保官也當場行政指導，向業者說明法令規定，並要求其履行企業責任，確保消費者在購買前能充分了解商品內容變更，且廣告資訊應與實際販售商品一致，維護交易透明度。