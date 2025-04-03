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注意力不足過動症藥物也有「假期」 醫曝這情況可停藥

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
若是假日到戶外活動、運動等注意力需求不如課堂中高，部分讓ADHD（注意力不足過動症）的家長可以選擇短暫停藥。本報資料照片
若是假日到戶外活動、運動等注意力需求不如課堂中高，部分讓ADHD（注意力不足過動症）的家長可以選擇短暫停藥。本報資料照片

4天清明連假今天開始，不少家庭帶孩子到戶外走走，而在戶外活動不需要像在班級、校園中的高專注力，因此部分家長會選擇讓ADHD（注意力不足過動症）的孩子享受「藥物假期」，短暫停藥。醫師提醒，過動症藥物都是當日有效，可以視情況調藥，但停藥未見顯著好處，假期不一定需要停藥。

注意力不足過動症為腦生理功能異常的疾病，且ADHD兒童的大腦部分區域發展平均比正常兒童慢了3年，因而出現注意力不足、衝動與過動的症狀；又分成「注意力不足」、「過動易衝動」以及「混合型」。

注意力不足過動症在台灣盛行率約9%，就醫診斷率僅有1.62%，更只有1%民眾玩接受治療。根據心理健康司資料，成因包含環境因素如鉛中毒、早產、農藥、出生體重過輕、腸病毒、 色素等不利大腦發展原因，或是頭部創傷、遺傳等先天因素。治療改善率達8成，若有ADHD卻沒有接受治療，有7成可能出現其他合併症狀。

台灣精神科診所協會理事長單瑜說，ADHD學童的行為是長期問題，但是如果遇到假日當天安排戶外活動等對專注力要求不高，不需要用平日在教室課堂、老師一對多管理的團體規範，家長可以管束，的確可以改變用藥選擇。

一般注意力不足過動症藥物短效僅有3、4小時，長效僅有8小時，都是針對當日需求，因此當日停藥即可，即為「藥物假期」。然而，單瑜說，若是假日仍需要念書、寫作業等，仍可以用藥，停藥好處不顯著；部分國小學童用藥後，隨著年紀增長專注力也提升，升國中自然也不需要靠藥物輔助。

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