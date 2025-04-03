偏東北風中南部易累積污染物 空氣品質可能亮紅燈
環境部今天表示，東北風挾帶境外污染物，中南部位於下風處，污染物易累積，加上清明連假民俗活動，短時間空污濃度易上升，預估今天西半部空氣品質多亮橘燈，中南部短時間可能亮紅燈。
根據環境部空氣品質監測網，今天截至上午10時，已17測站空氣品質達橘色提醒等級，多位於中部以南，主要污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。
環境部表示，今天高壓出海及輻射冷卻影響，環境風場為東北風，東北風挾帶境外污染物影響台灣及離島，影響程度視降雨情況及上游污染物累積而有所變化；中南部位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；清明連假期間各地有民俗活動，須留意短時間濃度易上升。
預估今天竹苗、宜蘭、花東空氣品質為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，中南部地區短時間可能達紅色警示等級。
未來一週，環境部說，4日至8日環境風場為偏東風至東南風，西半部擴散條件轉差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；清明連假期間各地有民俗活動，須留意短時間濃度易上升。
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