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桂竹筍為什麼不能生吃？ 苗縣府分享小知識大挑戰
苗栗縣大湖、泰安、南庄、獅潭、三義、銅鑼等地大面積種植桂竹筍，4月下旬逐漸進入產期，但很多人不知道桂竹筍為什麼不能生吃，縣府農業處分享5個小常識，得分80至100分，就是桂竹筍大師。
桂竹筍是苗栗縣重要農特產，農業處指出，今年產期較慢，4月下旬逐漸盛產，產季前在臉書「農民栗」粉絲專頁分享5個小常識，如果答對4至5題，就是桂竹筍大師，2至3題就是桂竹筍愛好者等級，全錯或僅對1題，就是桂竹筍入門者。
其中，桂竹筍為什麼不能生吃？農業處指出，未成熟的竹筍或是筍尖部分含有氰酸，會影響人體呼吸傳遞的過程，可能出現呼吸短促、氣喘、痙攣、昏迷等症狀，所以一定要充分煮熟才能食用。
此外，桂竹筍能不能曬太陽？答案是不能，會變苦不好吃，農業處表示，筍子被陽光照射到便會產生紫杉氰醣苷，就是苦味的來源，當筍頭「出青」，也就是前端變得綠綠的，它已經受到太陽曝曬，吃起來會有苦味，所以農民都會趁早晨或陰天採收，確保筍子鮮嫩又甜美。
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