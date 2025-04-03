聽新聞
0:00 / 0:00
清明連假今明晴暖、周六水氣增 下周變天雨區擴大
今天開始為期4天的清明連假，中央氣象署預報員李名翔表示，今明兩天台灣附近水氣減少，各地天氣多雲到晴為主，只有東半部、山區有零星降雨。連假後期從周六開始水氣增多，雲量也會開始增多；周日降雨機率提高。下周一、下周二受到華南雲系影響，天氣可能會轉為不穩定。
溫度方面，李名翔表示，隨著大陸冷氣團減弱，今天白天各地高溫明顯回升，未來1周沒有明顯的冷空氣南下，各地高溫舒適到溫暖。今明兩天輻射冷卻影響，夜晚清晨氣溫低，注意保暖。
未來1周降雨趨勢，李名翔表示，今天隨著乾空氣開始南下，台灣附近水氣逐步減少，西半部可望陽光露臉。迎風面的東半部雲量稍微多一些，山區可能雲量也多一些。比較穩定的天氣可以持續到明天，所以今明兩天多雲到晴的天氣為主，只有東半部和新竹以南山區零星或短暫降雨。
李名翔表示，周六開始水氣略為增加，雲量也多一些，整體天氣還沒有到非常不穩定，主要還是在東半部地區短暫降雨，北部和中南部山區零星短暫雨。周日水氣比周六增多一些，北部、東半部和中南部山區短暫降雨。
至於水氣比較多的時間點，李名翔表示，落在下周一和下周二，華南雲系影響，各地雲量偏多，雨區也會擴大，中部以北、東半部、南部山區可能有短暫降雨情況，整體降雨機率和周六、周日相比更提高一些。
未來1周溫度趨勢，李名翔表示，今天各地白天高溫明顯回升，西半部高溫普遍23至26度左右，南部會再高一些，東半部雲量多一些、20至22度左右。後續主要沒有冷空氣南下，各地氣溫比較舒適，下周中南部可能感受比較溫暖一些。今明兩天仍有輻射冷卻影響，北台灣低溫可能只有12至14度左右，中部和東半部13至16度，早晚做好保暖工作。注意日夜溫差大。後期還是有水氣影響，如果降雨比較多的情況，有可能高溫會有些變動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言