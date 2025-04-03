清明連假今明晴暖、周六水氣增 下周變天雨區擴大

今天開始為期4天的清明連假，中央氣象署預報員李名翔表示，今明兩天台灣附近水氣減少，各地天氣多雲到晴為主，只有東半部、山區有零星降雨。連假後期從周六開始水氣增多，雲量也會開始增多；周日降雨機率提高。下周一、下周二受到華南雲系影響，天氣可能會轉為不穩定。

溫度方面，李名翔表示，隨著大陸冷氣團減弱，今天白天各地高溫明顯回升，未來1周沒有明顯的冷空氣南下，各地高溫舒適到溫暖。今明兩天輻射冷卻影響，夜晚清晨氣溫低，注意保暖。

未來1周降雨趨勢，李名翔表示，今天隨著乾空氣開始南下，台灣附近水氣逐步減少，西半部可望陽光露臉。迎風面的東半部雲量稍微多一些，山區可能雲量也多一些。比較穩定的天氣可以持續到明天，所以今明兩天多雲到晴的天氣為主，只有東半部和新竹以南山區零星或短暫降雨。

李名翔表示，周六開始水氣略為增加，雲量也多一些，整體天氣還沒有到非常不穩定，主要還是在東半部地區短暫降雨，北部和中南部山區零星短暫雨。周日水氣比周六增多一些，北部、東半部和中南部山區短暫降雨。

至於水氣比較多的時間點，李名翔表示，落在下周一和下周二，華南雲系影響，各地雲量偏多，雨區也會擴大，中部以北、東半部、南部山區可能有短暫降雨情況，整體降雨機率和周六、周日相比更提高一些。