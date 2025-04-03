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清明連假第一天 國三接國五南港系統塞到新店10公里

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜上午視察交通戰情室，了解新北目前交通情形。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜上午視察交通戰情室，了解新北目前交通情形。記者葉德正／攝影

清明連假首日，新北市長侯友宜今上午至交通局交通戰情室聽取即時交通路況，侯友宜說，目前平面道路還算順暢，上午9時受國道南下匝道實施高乘載影響，國1汐止、三重和五股交流道車行速度減緩；另國3接國5南港系統也塞到新店約10公里，周邊台9線、106乙等周邊替代道路也有壅塞，預計下午出遊人潮出現提醒民眾注意。

侯友宜表示，今年從3月22日到4月6日清明祭祀期間，在3月23日他即到淡水聖賢祠視察清明祭祀服務，並要求所有祭祀地點都要做好交通車的接駁及墓區除草、清潔等服務，市府於納骨塔、公墓主要路口設59個交管點、38條免費接駁專車路線，呼籲市民朋友多加利用。

侯友宜並指示，因應清明連假返鄉掃墓及出遊車潮，交通局與警察局已超前部署，全力監控及疏導墓區及各風景區交通；交通戰情室亦將嚴密監控，並與高公局交控中心保持密切聯繫，以機動調整匝道儀控管制秒數，同時透過全市CMS和即時交通資訊網發布訊息，提醒用路人注意。

今天上午9時受到國道南下匝道實施高乘載影響，國1汐止、三重和五股交流道車行速度減緩；另外國5石碇、坪林南下匝道封閉管制造成台9線、106乙等周邊替代道路壅塞情形；平面道路部分，五股往納骨塔的孝義路目前有擁塞情形，提醒民眾注意。

交通局說，新北市墓區周邊交通路況，三芝北海福座易壅塞時段是上午9時到下4時、五股孝義路上午9時到下午4時、八里龍米路上午9時至下午2時、三峽介壽路上午9時至下午2時。

警察局交通大隊大隊長謝明杰指出，各轄區警分局均全力動員加強各交流道周邊聯絡道路，預計下午各風景區將湧現出遊的車潮，也已安排勤務進行疏導。

交通局長鍾鳴時表示，交通局除彙整清明連假交通懶人包提供國道、市區、風景區和墓區易壅塞時段、路段，並有新北交通即時資訊網提供最新、最即時的路況之外，交控中心24小時全天候監控，並透過全市CMS和臉書社群發布即時訊息。

民政局長林耀長也說，民眾可利用平日掃墓或「新北市線上追思祭拜系統」遙祭先人。相關各區服務站、交通管制、接駁專車等服務資訊，可在「新北市清明服務網」查詢。

侯友宜 監控

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