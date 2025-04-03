獨／開業34年成回憶！肯德基「台北中山店」熄燈

想吃肯德基別跑錯！位於台北捷運南京復興站的「肯德基 台北中山餐廳」，因租約到期因素，在3月31日低調熄燈，結束長達34年的營業時光。

據了解，「肯德基台北中山餐廳」自1991年創立至今，擁有悠久的歷史，店址鄰近捷運南京復興站，是許多周圍上班族、學生的用餐好去處，陪伴許多人度過青春時光，在google map上累積超過1,500則評論。但近日該店已經悄悄拉下鐵門，並於門口張貼停業公告，指出「感謝您長期支持本餐廳，因租約到期，最後營業日為2025年3月31日23:00」同時公告也建議民眾至台北中崙、台北南京東二、台北南京東三等鄰近分店用餐。