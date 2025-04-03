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獨／開業34年成回憶！肯德基「台北中山店」熄燈
想吃肯德基別跑錯！位於台北捷運南京復興站的「肯德基 台北中山餐廳」，因租約到期因素，在3月31日低調熄燈，結束長達34年的營業時光。
據了解，「肯德基台北中山餐廳」自1991年創立至今，擁有悠久的歷史，店址鄰近捷運南京復興站，是許多周圍上班族、學生的用餐好去處，陪伴許多人度過青春時光，在google map上累積超過1,500則評論。但近日該店已經悄悄拉下鐵門，並於門口張貼停業公告，指出「感謝您長期支持本餐廳，因租約到期，最後營業日為2025年3月31日23:00」同時公告也建議民眾至台北中崙、台北南京東二、台北南京東三等鄰近分店用餐。
肯德基登台已有40年的歷史，除了34年的「台北中山店」落幕之外，肯德基「台北台大店」在2024年9月底熄燈，結束長達21年的歷史；另甫於2021年1月開幕的「桃園高鐵店」，也在同年11月結束營業，當時均引起網友們的熱烈討論。
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