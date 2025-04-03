8旬榮民急救逾半小時難續命 家屬哀求繼續救 醫曝背後真相

長期臥床的榮民伯伯，因器官衰竭引發敗血症，醫護人員緊急急救，按壓超過30分鐘，伯伯全身多處流血、肋骨被壓斷，當醫師準備判定死亡時，伯伯的同居人在旁苦苦哀求「繼續救，不然就告人」，醫護團隊苦勸，急救超過30分鐘，如果生命跡象沒有改善，就沒有急救的意義，也告知讓伯伯好好走，但同居人卻反覆說著「只差一個月」，再一個月就能領到台灣的長期居留證，如果沒救回就得出境，返回中國大陸。

ICU醫師陳志金今於臉書粉絲團分享一起案例，盼國人能提早思考自身的臨終決定。大約在10年前，有位長期臥床的80多歲的榮民伯伯，因長期洗腎身體極為虛弱，當時他突然因敗血症出現多重器官衰竭，醫療團隊當晚立即急救，但是CPR按壓超過半小時，家屬卻繼續要求按壓，陳志金接到電話通知，立即趕到醫院支援。

他到場後，看到急救團隊，已經用了兩線升壓劑，急救30分鐘也未見好轉，顯示榮民伯伯隨時都會走，當他要求住院醫師停止CPR時，自稱是伯伯的家屬，突然跪下來，不斷苦求「你們一定要救他！」陳志金向該名家屬解釋，伯伯按壓倒全身已多處出血，肋骨也已經被壓斷，生命跡象毫無改善，強調已經救不回來，但對方不僅不斷哀求，還揚言不救就提告。

陳志金說，對於這名患者他相對熟悉，因榮民伯伯臥床多年，早在急救前兩天，他就曾退輔會的人討論，是否可由退輔會的人員協助代簽治療同意書，只是這當年無法協助代簽DNR，也就是不急救同意書。兩天前就是因為伯伯沒有家屬，才去找退輔會討論治療事宜，怎麼突然跑出一位年約50多歲的家屬，還在急救30分鐘後，要求得繼續救，否則提告。

一問之下，家屬告知是榮民伯伯的同居人，這名同居人告知「我下個月就可以申請長期留在台灣了！如果他死了，我就要回大陸了」，此時他才恍然大悟，隔天社工告知他，這位女子是從大陸來台照顧伯伯，每月靠著伯伯的月退俸，養活她在大陸的子女以及老公，伯伯一旦往生了，就頓失經濟來源，而且確實還差一個月，她就能長期留在台灣。

陳志金說，這類案例雖然少見，但人在晚年卻被他人鎖定其剩餘價值，無法有尊嚴地活著，他期待希望藉由退休制度的修正，以及病主法、預立醫療的推動，鼓勵長者能提早表達醫療意願，避免臨終時陷入醫療決策爭議，特別是當年守護台灣的榮民伯伯們。