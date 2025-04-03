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部桃診斷攝護腺癌利器 MRI標靶切片大幅減用抗生素天數

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
蔣醫師智宏（右）說明MRI融合切片提升攝護腺癌陽性診斷準確率，也可減少不必要的重複檢查。圖／衛福部桃園醫院提供
蔣醫師智宏（右）說明MRI融合切片提升攝護腺癌陽性診斷準確率，也可減少不必要的重複檢查。圖／衛福部桃園醫院提供

衛福部桃園醫院指出，攝護腺癌已攀升為國人10大癌症中的男性第3位，且隨著年齡增長，幾乎所有男性都可能面臨攝護腺相關病情，桃園醫院引進「經會陰磁振造影與超音波影像融合攝護腺標靶切片（MRI fusion biopsy）」技術，提供病人更精準、風險更低的診斷選擇，為攝護腺癌早期發現開啟新局。

台大醫院泌尿部教授兼任主治醫師蔣智宏（部桃有門診）說明，MRI融合切片除了提升陽性診斷率，也可減少不必要的重複檢查與手術，對早期發現攝護腺癌至關重要，雖然此技術尚未納入健保，自費約4至5萬元，但帶來的高診斷效益與病人舒適度，已成為醫療趨勢。部分患者因個人病況或經濟考量，仍會選擇傳統切片。因此，建議在接受檢查前，與泌尿科專科醫師充分討論，根據自身健康狀況與風險評估，選擇最合適的檢查方式。

桃園醫院泌尿科病房專科護理師林暐倫指出，多數病人是在健檢中意外發現攝護腺特異抗原（PSA）指數異常升高，即每毫升大於4納克（>4.0 ng/ml），被建議接受攝護腺切片檢查。目前臨床上常見的切片方式有兩種，一是健保給付的「經直腸超音波導引攝護腺切片」，另一則是自費但更先進的「MRI融合標靶切片」。

傳統的經直腸切片是透過肛門插入超音波導引針頭進行取樣，需服用長達一周抗生素預防感染，但仍可能出現直腸不適、血尿、血精等併發症；更重要的是，由於超音波無法清楚辨識腫瘤位置，需採平均分布的12針切片，造成診斷準確率僅約13%至30%。

相較之下，「MRI融合標靶切片」從會陰部（即陰囊與肛門間）進行，避開直腸通道，大幅降低感染風險。該技術結合磁振造影與即時超音波影像，可準確定位可疑病灶，針對高風險區域精準切片，將癌症檢出率提升至51%至94%，是傳統方式的2至4倍。

部桃護理長林梅琴說，病人接受MRI融合切片後，術後不適明顯較輕微，抗生素使用天數也僅需1至2天，整體恢復速度更快，更適合對感染風險敏感或希望快速恢復的族群。

部桃認為，隨著醫療科技持續進步，MRI融合標靶切片有望未來納入健保，讓更多病患受惠。林梅琴期盼，這項高精準、高安全的檢查技術能普及應用，幫助更多男性提早發現攝護腺癌、掌握黃金治療時機。

攝護腺癌 部桃 風險

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