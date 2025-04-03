清明連假機場湧出國潮 旅客提早出門因應

清明節連續假期展開，機場公司今天一早就出現人潮及接送機的車潮，機場公司及航警局都已加派人力及增開櫃檯，旅客表示有提早出門避開人潮，雖然人多但感覺順暢。

清明連假從今天展開，根據移民署國境事務大隊的預報顯示，入境約5萬4419人、出境約6萬5971人，合計約12萬390人。機場公司日前預估，出境尖峰時段為上午7時至9時、下午2時至3時、晚間11時至12時，首日就是出境高峰。

航空警察局今天凌晨5時起就加派人力，協助交通疏導，同時加派安檢線支援人力，並提早開線確保通關順暢。

計畫赴日旅遊的陳小姐表示，雖然一早人潮就很多，在報到及安檢時都需排隊，就連在免稅商店吃東西跟購物都有很多人，不過秩序良好。安檢的櫃檯及人力感覺都有增加，消化人潮速度很快，因此並不會覺得需要等待很長時間，覺得機場跟航空公司人員有用心規劃。

另一名計畫前往琉球旅遊的旅客表示，因為連假的關係有提早3小時出門，原本排在人工報到櫃檯，不過航空公司人員提醒網路報到民眾可使用自動報到櫃檯，雖然是第一次使用，但感覺很方便，機場出國旅客的確很多，整體感覺還算順暢。

也有旅客說，上次出國感覺還好，這次清明連假人潮有感覺變多，就連接送司機都說人潮增加了。為加快速度選擇自動報到，也因為人潮很多有點擔心趕不上，所以提早出門。