清明連假首日省道10地雷路段曝 90條國道客運6折拚疏運

今天是清明連假首日，昨天省道部分路段有車多或壅塞情形，但西部國道客運疏運14萬770人，較去年較同期減少3%，今天返鄉及出遊車潮將湧現，省道易壅塞路段包含北部台65線銜接國3土城交流道、台9線蘇花、南迴公路等10處路段，交通部公路局表示，已規畫省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛。

昨天省道部分路段有車多或壅塞情形，包含北部台64線板橋至中和路段、台65線土城銜接國3路段及新莊銜接國1路段、台2線紅樹林至淡水竹圍路段、中部台61線大安路段、台74線成功至快官西向路段、台74線潭子至潭子系統東向路段、台74線霧峰至大里二西向路段、南部台86線關廟東向路段、台88線大寮至五甲系統西向路段。

國道客運部分，昨天西部國道客運共計行駛7086班次，疏運14萬770人，疏運人數較113年同期減少3%；東部國道客運路線共計行駛1731班次，疏運3萬3619人，疏運人數較113年同期增加4%。

公路局表示，預估掃墓祭祖車潮將集中於4月3日至4月4日上午，觀光旅遊車潮於4月3日至4月5日湧現，返回工作地車潮則預估從4月5日下午至4月6日開始陸續出現。

今天返鄉及出遊車潮將湧現，公路局說，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路，像是北部台65線銜接國3土城交流道、台64線銜接國3中和交流道；中部台74線銜接國3快官及霧峰交流道；南部台86線銜接國1仁德系統及銜接國3關廟交流道、台88線五甲至鳳山路段等。

主要省道幹道包含台9線蘇花、南迴公路、台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段，以及觀光景點聯外道路北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台3線大溪路段等也均為易壅塞路段，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，避開壅塞的路段及時段。

公路局表示，已規畫省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，呼籲民眾多加利用幸福公路App、CMS及警廣獲得相關路況與旅行時間資訊。

為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已協調客運業者籌備充足運能及視人潮機動增班，並落實人員與車輛安全整備，本次連假也有國道客運優惠措施，如有旅運需求，建議搭乘公共運輸。

繼今年春節過後，清明節連假也推出90條國道客運路線享平日優惠或原票價6折優惠，並再提供10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費等措施，搭乘國道客運前往東部民眾再加碼票價4人同行1人免費，返程再抵200元或租車優惠。