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宜蘭地牛翻身 想到0403花蓮強震 民眾：拜託不要 很多人在回鄉路上

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
清明連假首日，蘇花路廊今天凌晨3時湧現車流，前往花蓮的車輛相當多，造成回堵。圖／警方提供
清明連假首日，蘇花路廊今天凌晨3時湧現車流，前往花蓮的車輛相當多，造成回堵。圖／警方提供

今天深夜2時1分，位於宜蘭與蘇澳交界發生規模4.9地震，民眾立即連想到去年0403上午7時58分大地震，去年幸好不是發生在清明連假的第一天，今年則是在連假第一天，讓人驚恐。有人在網路留言哀嚎，拜託老天不要，因為「很多人在回鄉的路上」。

清明連假首日4月3日凌晨2時1分，花蓮發生規模4.9地震，震央位於花蓮縣秀林鄉，地震深度25.3公里，全台有感，花蓮太魯閣、花蓮市、宜蘭縣南澳鄉最大震度都是3級。地震後，許多網友紛紛留言，「又是0403」、「不要！被嚇到了」、「0403一年了…結果現在又搖」。

去年4月3日上午7時58分發生規模7.1地震，0403大地震造成全台18人罹難、1155人受傷，尤其震央花蓮受損慘重，所幸當時是發生在清明連續假期的前一天，而不是前往花蓮車流最大量的連假首日，否則蘇花路廊掉下來的落石恐怕造成更大傷亡。

今天半夜2時1分地震，很多人夢中被驚醒，網路留言「晃很大力」、「有感地震」、「聲音好大」、「南澳蠻晃的」，更有人說「拜託不要，很多人在回鄉的路上」。

根據公路單位預估，今天經過蘇花路廊的南北總車流量約1萬6千多輛次，是4天連假中車流量大的1天。今天南下花蓮的車潮從3時湧現，距離2時發生地震時間只差1小時，一度出現回堵4公里，即便在路上的車輛都會感受到搖晃，更何況是擔心邊坡掉落的碎落石。

去年0403大地震後，造成多處道路邊坡脆弱，遇雨容易坍方。圖／民眾提供
去年0403大地震後，造成多處道路邊坡脆弱，遇雨容易坍方。圖／民眾提供
0403今天地牛翻身，規模4.9地震的震央位於花蓮秀林，宜蘭也感到明顯搖晃，民眾擔心今天清明連假首日，前往花蓮的車流相當多。圖／中央氣象署
0403今天地牛翻身，規模4.9地震的震央位於花蓮秀林，宜蘭也感到明顯搖晃，民眾擔心今天清明連假首日，前往花蓮的車流相當多。圖／中央氣象署

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