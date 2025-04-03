44歲Netflix男星跑步猝逝 醫曝3大隱憂 9成5早有警訊

伊朗男星維托里奧皮爾巴扎里（Vittorio Pirbazari），曾參與Netflix影集「柏林犬」、「犯罪現場」演出，今傳出他於3月31日在跑步機上訓練時，因心臟病發而猝逝，享年44歲。新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風表示，運動時導致猝死，可能有三種心臟潛在問題，心肌梗塞、心律不整或其他疾病引起的心臟病變，據研究，有9成5的心肌梗塞患者，病發1個月前有可察覺異常症狀。

洪惠風表示，人在跑步時，會刺激人體的交感神經，而交感神經對於人體而言是一種「油門」，會使心跳加快、呼吸急促、增加肌肉張力等，讓人體足以因應緊急狀況。如果，交感神經被刺激時，人體的心血管功能異常，如主動脈瓣狹窄、心肌肥厚、心血管阻塞等，就可能觸發心臟疾病。

通常運動時，導致心臟疾病猝死的原因有3種，第一種是心肌梗塞，也是最常見的原因，血管壁因肥胖、高血壓、高血脂、糖尿病或吸菸等因素出現斑塊，使血管狹窄，一旦斑塊剝落無法讓血液順利通行，就可能讓心臟缺氧，引發心肌梗塞。

第二種是心臟本身有先天的病變，如心房間隔缺損、心室間隔缺損、瓣膜閉鎖不全等，因平時未能察覺，當交感神經過度刺激時，就可能引發心律不整導致猝死，而後天患有心血管疾病，也可能會誘發心律不整而猝死。臨床上心因性猝死或是心臟驟停而死亡者，約有9成是心律不整引起。第三種則是因為其他疾病導致肺栓塞、肥厚心肌病變患者，在過度運動時而引發的心臟疾病。

洪惠風表示，過去人們多認為心肌梗塞、心律不整等，難以有前兆可以察覺，但根據研究顯示，無論是心肌梗塞或是心律不整等，都有異常症狀可以察覺，以心肌梗塞為例，國外曾有研究調查，曾發生過心肌梗塞的患者，回想病發前一個月內是否有症狀，經調查顯示，有95％的患者反應有症狀，其中70.7％患者指出病發前一個月內異常疲累、47.8％睡不好、42%會異常喘氣、39.4％消化不良、29.7％會胸痛。

洪惠風表示，雖調查結果顯示，心肌梗塞發生前，會有不適症狀，但這些不適症狀不具有「特異性」，難以被人辨別，不過，該研究最主要的價值在於，與平常相比，病發前一個月有「異常」的不適感，無論是異常的累，或是沒來由地睡不好等，都是與平常完全不一樣的反應，這部分值得被參考。

也因此，如果平常有跑步習慣者，且近期生活並沒有特別反常的變化，當開始跑步時，突然有異常的心悸，或是平時能跑5000公尺，當天跑500公尺就開始感到不舒服，都要警覺，可能是心臟病變的症狀，應立即休息觀察，若持續發生不適，建議應立即就醫。