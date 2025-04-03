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LABUBU盜版頻傳 泡泡瑪特專網助商品「驗明正身」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市法務局去年起陸續接獲網路買到盜版「LABUBU」的申訴案，網路也流傳各種防偽驗證假網址。圖／台北市法務局提供
北市法務局去年起陸續接獲網路買到盜版「LABUBU」的申訴案，網路也流傳各種防偽驗證假網址。圖／台北市法務局提供

玩具品牌泡泡瑪特（POP MART）近來席捲全球，旗下角色仿冒品新聞頻傳，北市法務局去年起陸續接獲網路買到盜版「Labubu」的申訴案，網路也流傳各種防偽驗證假網址，目前泡泡瑪特設置專網，整合官方銷售通路、正版商品驗證機制及檢舉仿冒品管道。

法務局表示，北市消保官已督促泡泡瑪特強化防偽資訊揭露措施，使消費者獲取正確且完整的正版商品資訊。泡泡瑪特目前已設置網站專頁，消費者無須註冊微信帳號即可連結至驗證頁面確認。

北市消保官江靜昀表示，近來玩具市場隨著潮流文化的興起、限量行銷策略及社群媒體的影響，公仔玩具已超越兒童市場，成為成年人消費者收藏的熱門選擇。北市府2024年共受理97件與公仔玩具相關的申訴案，其中網路交易63件，占64.9%，常見爭議如商品瑕疵、預購商品未出貨及買到仿冒品。

江靜昀指出，熱門、限量等稀有玩具公仔多屬預購交易，常須以現金預付全額並經長時間等待，業者無法出貨又拖延或拒絕退款時，消費者也無法申請信用卡爭議款退款，她提醒消費者須特別留意此種現金預購交易的求償風險。

她呼籲消費者，網購公仔玩具前，應慎選購買通路，避免在臉書、IG等社群平台及通訊軟體購買，或與身分地址不明的賣家交易；在網購平台購買時，若個別賣場並非透過平台金流系統交易，例如只提供賣家郵局或銀行轉帳的付款方式，該筆交易則無平台提供的提款項保管機制。若與賣家私下交易，一旦發生糾紛，平台將不會提供協助，建議消費者避免此類風險。

江靜昀提醒，收到商品後應立即開箱錄影存證，減少雙方對於商品是否全新或瑕疵的認定爭議。

她說，若發現買到仿冒商品，可提供相關購買紀錄、照片等證據向警政署刑事警察局智慧財產權偵查大隊檢舉；若透過超商取貨付款後發現疑似為仿冒品或詐騙包裹，可在四大超商線上申訴平台或客服中心立案，由超商協助處理退款；若使用信用卡刷卡付費，可盡速洽詢發卡銀行申請信用卡爭議款事宜。

玩具品牌泡泡瑪特（POP MART）近來席捲全球，旗下角色仿冒品新聞頻傳。圖／台北市法務局提供
玩具品牌泡泡瑪特（POP MART）近來席捲全球，旗下角色仿冒品新聞頻傳。圖／台北市法務局提供
北市消保官督促泡泡瑪特強化防偽資訊揭露措施，設置專網以整合官方銷售通路、正版商品驗證機制及檢舉仿冒品管道。圖／台北市法務局提供
北市消保官督促泡泡瑪特強化防偽資訊揭露措施，設置專網以整合官方銷售通路、正版商品驗證機制及檢舉仿冒品管道。圖／台北市法務局提供

仿冒 泡泡瑪特 消費者

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