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清明連假晴暖 周末水氣增有短暫雨 西部空氣品質較差

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
白天起冷氣團減弱，各地天氣大致穩定，降雨機率低。本報資料照片
白天起冷氣團減弱，各地天氣大致穩定，降雨機率低。本報資料照片

今天開始清明連假，清晨受冷氣團影響，各平地最低溫11至14度，仍有寒意。天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，白天起冷氣團減弱，至明天將轉偏東至東南風，台灣附近水氣偏少，各地天氣大致穩定，降雨機率低，北部與東部雲量也將逐漸減少。

氣溫方面也將逐日回升不少，林孝儒表示，北部及東部高溫21至25度，低溫14至17度，早晚仍較冷。中南部高溫25至30度，低溫15至18度，日夜溫差較大。

雖然天氣趨於穩定，但西部空氣品質可能較差。此外，林孝儒表示，西部晨間可能出現霧靄，影響能見度，建議行車時提高警覺。

林孝儒表示，周末則受微弱東北季風影響，各地氣溫降幅變化不大，但華南雲系可能逐步接近，預測各地雲量增多，並陸續有短暫陣雨。

這樣有短暫降雨的天氣型態，林孝儒表示，將可能一路延續至下周三，期間都將有華南雲系陸續通過外，甚至下周二台灣受微弱鋒面影響，降雨有增多且更廣泛趨勢，不過整體氣溫變化倒是不大，仍是相對偏暖。

連假天氣相對較穩定，僅有降雨零星，林孝儒表示，不過，西部空氣品質較差，且晨間有局部霧靄影響能見度可能，外出留意。周日至下周前期降雨機率將會逐漸增加，外出記得攜帶雨具備用。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

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