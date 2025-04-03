兒童節連假出遊首選！盤點台北十大親子必訪室內景點

還在煩惱兒童節帶孩子去哪裡放電？今年不妨來場與眾不同的高空探索之旅！台北101觀景台打造全球最高的垂直都市花園，結合花藝與美景，讓孩子們在雲端感受春日綠意。除此之外，台北還有許多熱門親子室內景點，從沉浸式科技展、太空探險體驗，到互動式博物館，各種精彩活動讓親子時光更加豐富！

其中，台北101榮登台北十大親子室內熱門景點No.1，台北101觀景台也在兒童月推出超值優惠—除了6歲以下兒童免費外，7至12歲孩童也享有兩人同行一人免費！漫步於101樓的雲端花園，在春天盛開的台北市花環繞下欣賞天際美景，或是走進89樓的超級機器人傳奇特展，讓大小朋友一同回味童年的熱血時光。

已經迫不及待開啟兒童節親子之旅了嗎？現在就跟著《網路溫度計DailyView》，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，盤點營業時間超過晚上8點的台北十大親子室內景點，快來解鎖最潮新體驗，打造一場難忘的高空冒險吧！

No.1 台北101

台北101提供

台北101提供

台北101長期以來都是親子出遊的首選，不僅擁有國際級購物中心，更是全台唯一「雲端秘境花園」，集結夢幻花園與世界最高花園午茶，讓大人小孩都能在美景、香氛與沉浸式體驗中度過難忘時光！

4樓｜歐風宮廷花園，香氛與藝術的雙重饗宴

走進都會廣場，一秒穿越至歐洲宮廷花園，繽紛玫瑰與藝術花卉綻放眼前，空間瀰漫浪漫香氣。精品香氛品牌（Atelier Cologne、Creed、Jo Malone London）打造的香氛小站，讓親子遊玩之餘，也能享受獨特的嗅覺體驗，母親節期間更有康乃馨預購及品牌快閃活動，適合媽咪們來趟最精緻的貴婦行程，打造滿滿儀式感！

89樓｜高空秘境花園，沉浸式生態探索

搭乘電梯直達 89 樓，一座夢幻的粉色雲端櫻花園映入眼簾，彷彿一秒穿越到武陵農場！園區中點綴著台灣黑熊、麋鹿、山羌等高山野生動物，還特別打造了「七家灣生態體驗區」，模擬櫻花鉤吻鮭的棲息環境，讓孩子透過五感探索高山生態、珍稀植物與昆蟲標本，實現寓教於樂的深度體驗。不只如此，89樓觀景台推出《超級機器人傳奇特展》，精選無敵鐵金剛、五獅合體、原子小金剛、哆啦a夢等經典角色，喚醒那段守在電視機前、屏息等待主題曲響起的熱血時光。這不只是展覽，而是一次夢想重啟，帶你重溫童年的感動與激情，快帶家人朋友一起來找回最純真的回憶！

101樓｜世界最高花園午茶，俯瞰春日花景

登上全球最高的秘境花園，360度鏡面景觀映照壯麗山河，搭配3-4月台北市花杜鵑點綴（將隨花季更新花藝策展佈置），即使在北市最高點，也能聞到陣陣清香，享有高質感的寧靜時刻。同時，台北101聯手89樓觀景台高空咖啡廳kafeD推出「世界最高秘境花園午茶體驗」，讓旅人在百萬美景中啜飲德式冠軍咖啡，品嚐招牌年輪蛋糕，打造最精緻悠閒的親子時光。

兒童節限定優惠

4/1-4/30，7-12歲兒童購票享「兩人同行，一人免費」

115公分以下或6歲以下孩童免票（須一位成人陪同）

地址

購物中心：台北市信義區市府路45號｜秘境花園觀景台：台北市信義區信義路五段7號89樓

營業時間

購物中心：週日-週四11:00-21:30｜週五-週六11:00-22:00｜觀景台：週一-週日10:00-21:00

No.2 華山1914文化創意產業園區

翻攝FB／華山1914文化創意產業園區

華山1914文化創意產業園區也是許多家長平時喜歡帶孩子放電的地方，從1914年民營酒工場、樟腦工場，停工多年後，經過藝術家不斷努力爭取，2007年成為現在的「華山1914文化創意產業園區」，期許能成為文創產業的旗艦基地、創意人的江湖。

適逢兒童節連假到來，華山也有許多人氣展覽或快閃店，像是新藝術運動光影藝術展、看啥小—微型藝術博物館、Animage雜誌和吉卜力展、小魔女DoReMi 25週年展、吉伊卡哇快閃店、努比甜點世界快閃店、葬送的芙莉蓮期間限定快閃店，都很適合大小朋友共同參與。

不少網友也推薦親子同遊華山，「假日活動多，親子共遊好去處，巧遇魔術表演、街頭藝人表演，真的很棒」、「常常有不同展覽及快閃店周邊活動，也有各式小吃攤，是一個適合親子同遊的地方」、「平日人也很多是一個可以大小朋友一起來的地方，很棒的環境與展覽空間」。

地址：台北市中正區八德路一段1號

營業時間：室外空間24小時開放，室內空間依各活動／店家公告

No.3 新光三越台北南西店

鄰近台北捷運中山站除了有每到假日人潮絡繹不絕的心中山線形公園市集，當然還有新光三越台北南西店可以從早逛到晚！新光三越台北南西店一館與三館僅間隔一條馬路，一館為全台第一家新光三越，販售化妝品、男女服飾、兒童用品、家用家電等商品，先前曾舉辦樂高®星際探險、Barbie™ Pop-Up Store等活動，還有史萊姆怪獸星球可以體驗，在網路上也受到高度關注；三館則導入流行複合品牌、平價時尚品牌、日本潮流品牌，成為遮陽避雨、遛小孩的絕佳去處。

網友也在Google評論留下好評，「爸比媽咪可以帶小朋友來走走逛逛，南西商圈真好逛，冷氣真涼爽」、「定期會有些展，蠻不錯的，也是躲雨的好去處，周圍也有蠻多吃點跟市集，坐捷運很方便」、「6F兒童趣味館最喜歡這的廁所，設計風格超可愛。這層樓，好多牆面上都有放置好玩的玩具，媽媽認真逛街很方便，小孩就在一旁玩」。

地址：台北市中山區南京西路12號（一館），15號（三館）

營業時間：週日至週四11:00-21:30｜週五至週六及例假日前一日11:00-22:00

No.4 松山文創園區

翻攝FB／松山文創園區 SCCP Taipei

松山文創園區（松菸）從日據時期的台灣總督府專賣局松山菸草工廠、光復後的台灣菸酒公賣局松山菸廠，到市定古蹟的松山文創園區，由台灣第一座現代化、創造年產值超過210億元的捲菸工廠，搖身變成培養原創人才及原創力的基地。兒童節來到這裡不僅能夠從中感受工廠、鍋爐房等古蹟的魅力，還能透過展覽、市集找到藝術與創作靈感。

網友表示，「目前大巨蛋跟松菸以及國父紀念堂都是整片串連在一起的景點，甚至周邊不遠也有其他地方可以去，松菸本身週末也一堆活動跟文青商家，到處都是外國旅客，這真的是只有一級都會區才有辦法展現出這種體驗，有小孩的週末很適合帶過去給小孩放風」、「帶小孩來走一走，地方很大適合她們放電，可以帶她們順便看一下展覽，培養文青的氣息」。

地址：台北市信義區光復南路133號

營業時間：室外空間24小時開放，室內空間每日8:00-22:00

No.5 台北市立美術館

翻攝臺北市立美術館官網

鄰近花博公園的台北市立美術館（北美館），也是假日帶小孩感受藝術薰陶的好所在。北美館開館至今超過40年，為了推動台灣現當代藝術保存、研究、發展及普及而努力，館內舉辦各種藝術展覽，也特別規劃分齡分眾的藝術教育計畫。值得一提的就是北美館內設有「兒童藝術教育中心」，包含展覽室、互動區、大小工作坊，以宛如「打開的迴紋針」作為空間動線，從建築外觀到內部家具，都讓孩童在不知不覺中對美感潛移默化。

2024年北美館兒藝中心展覽《是誰躲在風景裡》大獲網友好評，「看完展覽孩子們開始動手畫！馬上靈光乍現每個都變大畫家」，還有網友表示，「其實每一樣遊戲都是作品，不定時也都有主題展覽，都設計成小朋友可以動手玩，從而激發他們對藝術的興趣，從玩中學我覺得這個發想很棒」。

地址：台北市中山區中山北路三段181號

營業時間：週一休館｜週二至週五及週日9:30-17:30｜週六9:30-20:30（晚上王大閎建築劇場不開放）

No.6 台北市立天文科學教育館

翻攝FB／館館好朋友

兒童節想要讓小朋友吸收新知，同時又能寓教於樂，那麼就來台北市立天文科學教育館（台北天文館）吧！台北天文館前身為台北市立天文台，現今地上三層樓的展場可讓親子透過多媒體互動模型吸收天文科學知識，在宇宙劇場觀賞數位星象儀投映擬真星空，在立體劇場戴上專用眼鏡並欣賞躍出銀幕的3D立體影像。此外，家長也可以帶著小朋友乘坐宇宙探險軌道車，開啟太陽系、黑洞等宇宙之旅，參觀未來的太空城市，如果週六晚上走訪，則可在天文台免費排隊觀賞星體。

許多網友也熱情推薦，「天文館全新改裝後真的很值得一遊，一定要搭4F的宇宙探險（軌道車），以及看1F很厲害的360度宇宙劇場，常設展也相當有誠意，可說是遛小孩的好地方，可以消耗一整天」、「很推薦宇宙探險車，親子體驗很棒，出來的太空基地場景也讓人容易融入」。

地址：台北市士林區基河路363號

營業時間：週一休館（如遇國定假日則維持開放）｜週二至週五及週日9:00-17:00｜週六9:00-20:00（展示場、宇宙劇場、立體劇場、宇宙探險設施營業時間詳見台北天文館官網）

No.7 台北小巨蛋

翻攝FB／台北小巨蛋Taipei arena

台北小巨蛋前身為台北市立棒球場，2005年改建完成後，成為最多得以容納15,000位觀眾的多功能體育館，除了可以舉辦籃球賽、網球賽等體育賽事，也可以舉辦演唱會、音樂會等活動；冰上樂園則常年結冰，並配置冰上曲棍球、競速滑冰相關器材，不僅可以作為比賽場地，大人小孩也可以穿上溜冰鞋，感受滑冰運動的樂趣。館內還有連鎖餐廳、便利商店、健身中心、親子休閒館等，非常適合一家大小在兒童節放電玩樂。

許多網友對於台北小巨蛋設施透露，「場館一樓外圍有小型的美食街，有超商、速食店、手搖飲，還有體育用品商店街，二樓還有冰上樂園可以溜冰兼溜小孩，假日適合帶孩子來休閒娛樂」、「第一次帶孩子來看迪士尼滑冰表演，是很不錯的體驗」、「地下有停車場很方便，周邊也有商店、速食店可以解決（餓）肚子的問題，帶孩子玩超值得」。

地址：台北市松山區南京東路四段2號

營業時間：主場館每日9:00-22:00｜冰上樂園週一至週五10:00-21:00｜週六至週日及國定假日9:00-21:00（結束前30分鐘停止售票）

No.8 新光三越 台北信義新天地

翻攝FB／新光三越 台北信義新天地

新光三越台北信義新天地不只是年輕人的購物戰場，近年也成為家長遛小孩的聖地！新光三越台北信義新天地由A4、A8、A9、A11串連而成，其中A8鄰進北捷板南線出口，多樣化商品滿足家庭日常生活需求，A11則有全台首間寶可夢中心、信義劇場，滿足親子逛展覽、看表演需求，加上廣場時常舉辦市集、體驗活動，如果不想曬太陽或是躲雨，這裡也有天橋可以直達不同分館，讓孩子放電的同時，家長也能悠閒享受親子時光。

許多網友也在Google評論上留言，「廣場好多人，小男孩馬上看到A11 3樓有寶可夢中心，只好帶他去買喜歡的禮物」、「超喜歡來這逛街吃飯，想吃什麼想買什麼都有，而且鄰近還有其他百貨，選擇好多！放假或平日和朋友都約這裡，方便好停車，假日還有街頭表演都不會無聊！不論家庭或朋友聚會都很棒！小孩子也有地方消耗體力」。

地址：台北市信義區松壽路9、11號，松高路12、19號

營業時間：週日至週四11:00-21:30｜週五至周六11:00-22:00（A4 B2 10:00營業）

No.9 LaLaport 南港

翻攝FB／LaLaport 南港

LaLaport南港在今年3月正式開幕！不僅擁有地下四層的汽機車停車場，還有空橋可以直達捷運內湖機廠、南港展覽館1館，販售種類從流行服飾、美妝保養、運動戶外、生活居家應有盡有，進駐品牌包含Calvin Klein、GAP、Levi's、NATIONAL GEOGRAPHIC APPAREL、Roots、adidas、New Balance、PUMA、PANDORA、MUJI無印良品、大創百貨、宜得利家居等，還有日本東京哈利波特影城海外首間周邊商品專賣店「哈利波特—魔法之地」、任天堂授權商品旗艦店，也有小朋友喜歡的玩具"反"斗城，成為兒童節出門遊玩新選擇。

值得關注的是，今年底兒童職業體驗城市「KidZania」將進駐LaLaport南港，孩子們可以體驗超過50種職業，扮演醫師、廚師、消防員等角色，還能夠盡情放電，引發家長熱烈討論，「大人可以一起體驗嗎！好懷念」、「這比BabyBoss好玩，每次為了玩這個都要帶孩子出國玩，現在台灣終於有了！超級期待」。

地址：台北市南港區經貿二路131號

營業時間：週日至週四11:00-21:30、週五至週六11:00-22:00

No.10 國家兩廳院

翻攝FB／國家兩廳院 NTCH

想要帶著孩子培養藝術氣息，非常推薦親子一起來國家兩廳院！國家兩廳院前身為軍事重地，經由建築師楊卓成巧手設計，1987年改建為宮殿式外觀的國家兩廳院，面對中正紀念堂時，左邊為國家音樂廳、右邊為國家戲劇院，國家音樂廳包含鞋盒式設計的音樂廳、演奏廳，入內可以看見鎮館之寶、全亞洲最大機械式管風琴，國家戲劇院則包含鏡框式設計的戲劇院、實驗劇場。除了可以觀賞國內外節目演出，還可以預約安排導覽服務來趟深度探索之旅。

國家兩廳院不僅是青少年練舞場所，同時也是許多父母帶著孩子觀賞藝術節目的場域，「帶小朋友來前，要先跟小朋友輕鬆愉快聊劇院禮儀，用讚美的方式，讓小朋友知道自己好棒棒，坐著欣賞演出到結束」、「孩子們之前就有參加音樂老師帶隊來音樂廳的參訪行程，有專業的導覽介紹兩廳，孩子說以後都要來這裡聽音樂會了」。

地址：台北市中正區中山南路21-1號

營業時間：每日11:30-21:30

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年03月31日至2025年03月30日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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《網路溫度計DailyView》

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