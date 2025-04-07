吃甜點也沒問題！想讓孩子更聰明 專家推4類「大腦超級食物」

根據「National Geographic」報導，美國威爾康奈爾醫學院（Weill Cornell Graduate School of Medical Sciences）「女性大腦計畫」（Women's Brain Initiative ）負責人Lisa Mosconi表示，食物對於大腦健康至關重要，特別是幼兒時期，適當攝取營養能促進神經元成長。目前已知約有45種營養素對大腦發育產生關鍵作用，其中包括蛋白質、鐵、葉酸、Omega-3脂肪酸等。專家也提供了四種適合孩童食用的「大腦超級食物」，幫助孩子打造健康飲食習慣。

莓果類

如藍莓、黑莓等，富含維生素C和抗氧化物質，有助於保護神經細胞並對抗自由基。專家建議，可將莓果加入優格或黑巧克力，或製作果昔、天然冰沙，提高孩子的接受度。

李子

包含新鮮與乾燥的李子，內含豐富色胺酸，能幫助生成血清素與褪黑激素，維持情緒穩定及促進睡眠。李子泥可作為嬰兒副食品，也可切片搭配堅果醬，成為美味又營養的點心。

地瓜

富含維生素A，對神經系統發展至關重要。相比於孩子普遍不愛吃的深綠色葉菜，地瓜的天然甜味讓人更容易接受，可透過烘烤、煮湯、製作薯條或鬆餅等方式變化食用方式。

富含Omega-3的鮭魚、鯖魚、沙丁魚等，這些魚類也含有大量DHA，可促進學習與記憶能力。專家建議，若孩子不愛吃魚，可自製炸魚柳，或使用冷凍魚排讓孩子慢慢適應。

專家提醒，孩子的飲食習慣深受父母影響，若家長願意一同攝取健康食材，孩子更容易接受營養豐富的食物。只要掌握正確食材與烹調方式，打造有助大腦發展的飲食，其實並不困難。