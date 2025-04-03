4日這時間點入清明…4生肖要注意心血管 防破財小人
今天開始四天清明連假，依照民俗，4日晚間8時50分才會進入「清明」節氣，命理師楊登嵙說，此節氣象徵氣候溫和、草木萌發，給人欣欣向榮的感覺，才稱為清明，清明節氣半個月時間，有鼠、龍、猴、雞需注意心血管疾病、防小人、口舌與破財。
命理師楊登嵙說，清明節氣時，健康要注意的生肖是屬鼠、龍、猴、雞，主有病痛，慎防心臟及血管方面的疾病，平時要多做檢查，身體欠佳，勿探病弔喪，喪家物勿吃。破財官災，防小人陷害，口舌是非多，防金錢損失，忌至陰廟。
楊登嵙建議，此節氣宜溫食，多吃山藥、薺菜、菠菜等食物，山藥其黏液蛋白，能預防心血管系統的脂肪累積，保持血管彈性，預防動脈硬化，減少皮下脂肪沉積，避免肥胖。山藥中的多巴胺，具有擴張血管、改善血液循環的功能。
另外，此節氣也需柔肝養肺，可吃韭菜、薑、蔥，溫補陽氣，韭菜花富含水分、蛋白質、脂肪、醣類、鈣、磷、鐵、維生素A原、維生素B1、維生素B2、維生素C和膳食纖維等，有助健康。
楊登嵙說，清明節是祭祀的節日，緬懷先人時難免容易悲傷，但不可悲傷過度，以免影響身體健康，尤其是患有冠心病、高血壓等疾病的人，要控制好情緒，防止疾病復發，要保持穩定的情緒和舒暢的心情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言