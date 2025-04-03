4日這時間點入清明…4生肖要注意心血管 防破財小人

今天開始四天清明連假，依照民俗，4日晚間8時50分才會進入「清明」節氣，命理師楊登嵙說，此節氣象徵氣候溫和、草木萌發，給人欣欣向榮的感覺，才稱為清明，清明節氣半個月時間，有鼠、龍、猴、雞需注意心血管疾病、防小人、口舌與破財。

命理師楊登嵙說，清明節氣時，健康要注意的生肖是屬鼠、龍、猴、雞，主有病痛，慎防心臟及血管方面的疾病，平時要多做檢查，身體欠佳，勿探病弔喪，喪家物勿吃。破財官災，防小人陷害，口舌是非多，防金錢損失，忌至陰廟。

楊登嵙建議，此節氣宜溫食，多吃山藥、薺菜、菠菜等食物，山藥其黏液蛋白，能預防心血管系統的脂肪累積，保持血管彈性，預防動脈硬化，減少皮下脂肪沉積，避免肥胖。山藥中的多巴胺，具有擴張血管、改善血液循環的功能。

另外，此節氣也需柔肝養肺，可吃韭菜、薑、蔥，溫補陽氣，韭菜花富含水分、蛋白質、脂肪、醣類、鈣、磷、鐵、維生素A原、維生素B1、維生素B2、維生素C和膳食纖維等，有助健康。

楊登嵙說，清明節是祭祀的節日，緬懷先人時難免容易悲傷，但不可悲傷過度，以免影響身體健康，尤其是患有冠心病、高血壓等疾病的人，要控制好情緒，防止疾病復發，要保持穩定的情緒和舒暢的心情。