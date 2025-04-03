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花蓮強震1周年 凌晨秀林規模4.9地震 網友驚呼：又是0403

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天凌晨2時1分發生芮氏規模4.9的顯著有感地震，震央在花蓮縣秀林鄉，地震深度25.3公里，花蓮縣、宜蘭縣、南投縣最大震度3級，總計13縣市有感。圖／中央氣象署提供
今天凌晨2時1分發生芮氏規模4.9的顯著有感地震，震央在花蓮縣秀林鄉，地震深度25.3公里，花蓮縣、宜蘭縣、南投縣最大震度3級，總計13縣市有感。圖／中央氣象署提供

今天是0403花蓮強震1周年，今天凌晨2時1分發生芮氏規模4.9的顯著有感地震，震央在花蓮縣秀林鄉，地震深度25.3公里，花蓮縣、宜蘭縣、南投縣最大震度3級，總計13縣市有感。PTT八卦版網友驚呼，「又是0403」、「還記得1年前的今天超大地震」。

其他網友表示，「突然不知道該不該睡」、「花蓮人PTSD」、「一周年慶生震撼彈」、「0403不知不覺1周年」、「地震也要過周年是怎樣」、「去年0403真的好可怕」、「拜託正常能量釋放，不要搖太大 」、「苗栗搖10秒，從無感慢慢加大那種」、「桃園3樓就有感，窗戶都晃出聲音」。

去年的今天上午7時58分，發生芮氏規模7.1地震，震央在花蓮縣政府南南西方13.6公里，位於花蓮縣壽豐鄉，最大震度6強。當時氣象署發布災防告警訊息的縣市包括：花蓮縣、宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台東縣、嘉義市、台中市、台南市 。

南投縣 地震 花蓮縣政府

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