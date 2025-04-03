清明連假先晴後陰 吳德榮：下周典型春雨連炸5天、恐雷擊強風劇烈天氣

今天清明連假首日，今天清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣偏冷，中央氣象署發布低溫報，今晨至上午新北市、基隆市、宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣及金門縣局部地區有10度以下氣溫發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，清明連假前期、今明兩天的天氣穩定，各地晴時多雲，氣溫逐日回升；今天北部高溫25度，明天升至27度，南部高溫達30度以上。北舒適、南微熱，清晨微冷。今天北部12至25度、中部13至28度、南部15至29度、東部14至27度。

吳德榮說，清明連假末2天的周六、周日，以及下周一，有華南雲系東移，各地雲量增多，但大多為穩定的中層雲，局部山區及平地偶有少量降雨的機率，影響輕微。因雲多、白天高溫微降，各地仍是北舒適南微熱，早晚涼的天氣。

不過，吳德榮表示，下周二至下周六有一波波的短波通過，晴雨快速更迭，其中偶有對流性降水、有伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣的機率，為典型春雨的型態，屆時應特別注意氣象署的即時訊息。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。