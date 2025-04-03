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終於擺脫冷氣團 清明連假首日晴朗回暖 收假日水氣增轉雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天水氣減少，各地大多為多雲到晴。白天開始冷氣團減弱，氣溫明顯回升，西半部高溫24至27度，東半部約21至23度，西半部日夜溫差大。本報資料照片
今天水氣減少，各地大多為多雲到晴。白天開始冷氣團減弱，氣溫明顯回升，西半部高溫24至27度，東半部約21至23度，西半部日夜溫差大。本報資料照片

今天開始為期4天清明連假，可望迎來好天氣。中央氣象署表示，今天水氣減少，各地大多為多雲到晴，花東及恆春半島有零星短暫雨，午後新竹以南山區有零星短暫陣雨。

今天清晨大陸冷氣團加上輻射冷卻影響，各地天氣偏冷，中部以北及東北部低溫11至14度，北部及東北部有局部10度以下低溫發生的機率，南部及花東約15至17度。白天開始冷氣團減弱，氣溫明顯回升，西半部高溫24至27度，東半部約21至23度，西半部日夜溫差大。

明天輻射冷卻影響，中部以北清晨氣溫仍偏低，日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後新竹以南山區有零星短暫陣雨。

周六水氣稍增多，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，北部地區及中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲，周日至下周三水氣偏多，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區多雲。

下周四至下周六台灣附近水氣仍多，不排除有鋒面系統在附近發展或通過，各地雲量多，天氣較不穩定，降雨機率較高。

周日晚起至下周二馬祖易有局部低雲或霧影響能見度。春季天氣變化快速，鋒面及水氣影響時程仍有不確定性，注意氣象署最新預報資訊。

冷氣團 恆春

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