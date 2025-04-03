快訊

「海峽雷霆」軍演 陸模擬打擊我天然氣接收站

不斷更新／清明連假首日出遊潮 國道10地雷路段曝

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
清明連假今天開始，由於天氣好轉，上午可能出現大量出遊車潮。示意圖。本報資料照片
清明連假今天開始，由於天氣好轉，上午可能出現大量出遊車潮。示意圖。本報資料照片

（05:30更新）

今天為清明節連續假期第1天，目前國道各區路段車流順暢。高速公路局預估今天國道交通量為124百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）1.3倍，其中南向交通量可達70百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。上午6時起至中午12時，國1南向內湖到頭份（含高架堤頂、環北及機場系統），及國3木柵至香山路段，實施南向路口高乘載管制

由於今天白天氣溫回升，西半部多雲到晴，高公局表示，上午可能出現大量出遊車潮，預判重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、後龍-苑裡、沙鹿-龍井、快官-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢等路段，建議南向用路人下午時段出發。

國道今天相關疏導措施包括： 0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉、6-12時西部國道南向高乘載，單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等。

高公局檢視歷年清明節連假交通狀況，研判清明連假首2日以南向車流為主，末2日以北向車流為主，交通需求主要為掃墓、返鄉及旅遊車潮。

另高公局提醒，清明時節天氣變化快速且正逢霧季，行駛時如遇濃霧路段，應開亮車頭大燈、霧燈及危險警告燈，以提醒後方來車，且適當拉長行車安全距離，並注意小心駕駛，及避免任意變換車道，以維行車安全。

清明連假國道交通疏導措施。圖／交通部高公局提供
清明連假國道交通疏導措施。圖／交通部高公局提供

國道 高乘載管制 高公局

延伸閱讀

清明連假雨少明顯回溫、日夜溫差大 周末水氣增

清明連假天氣曝光！西半部日夜溫差逾10度 周末變天轉濕

桃園市清明連假正常收運垃圾 籲紙錢減量集中燒

清明連假掃墓、觀光車潮多 南投警加強交通疏導

相關新聞

青少年自殺死亡率 增至每10萬7人

國立台灣大學中國信託慈善基金會兒少暨家庭研究中心，於今年兒童節前夕發表「ＯＥＣＤ家庭資料庫：台灣家庭與兒少權益指標比較二...

8成兒少黏螢幕 國中迷IG、國小滑抖音

兒童節將至，兒福聯盟昨公布一份針對五至九年級學生進行的「二○二五年兒童休閒娛樂現況調查報告」，數據指出，在休閒時間運用上...

清明連假先晴後陰 吳德榮：下周典型春雨連炸5天、恐雷擊強風劇烈天氣

今天清明連假首日，今天清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣偏冷，中央氣象署發布低溫報，今晨至上午新北市、基隆市、宜蘭縣...

不斷更新／清明連假首日出遊潮 國道10地雷路段曝

（05:30更新）

太魯閣號出軌紀念燈耗資8千萬「每年僅亮5天」 台鐵回應了

為悼0402太魯閣號事故罹難者，台鐵耗資8138萬在花蓮和仁、清水與崇德3處隧道架設紀念燈光，每年4月2日至6日點亮，遭...

花蓮強震1周年 凌晨秀林規模4.9地震 網友驚呼：又是0403

今天是0403花蓮強震1周年，今天凌晨2時1分發生芮氏規模4.9的顯著有感地震，震央在花蓮縣秀林鄉，地震深度25.3公里...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。