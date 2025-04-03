不斷更新／清明連假首日出遊潮 國道10地雷路段曝

（05:30更新）

今天為清明節連續假期第1天，目前國道各區路段車流順暢。高速公路局預估今天國道交通量為124百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）1.3倍，其中南向交通量可達70百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。上午6時起至中午12時，國1南向內湖到頭份（含高架堤頂、環北及機場系統），及國3木柵至香山路段，實施南向路口高乘載管制。

由於今天白天氣溫回升，西半部多雲到晴，高公局表示，上午可能出現大量出遊車潮，預判重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、後龍-苑裡、沙鹿-龍井、快官-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢等路段，建議南向用路人下午時段出發。

國道今天相關疏導措施包括： 0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉、6-12時西部國道南向高乘載，單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等。

高公局檢視歷年清明節連假交通狀況，研判清明連假首2日以南向車流為主，末2日以北向車流為主，交通需求主要為掃墓、返鄉及旅遊車潮。