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清明連假雨少明顯回溫、日夜溫差大 周末水氣增

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
天氣趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
天氣趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

今天開始清明連假，天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，今年的清明時節又是雨少少。前期的今明兩天東北季風逐漸減弱，環境水氣則會減少；各地晴到多雲，山區、東部沿海零星降雨機會。環境會轉乾，且短時間內沒有明顯的雨勢，掃墓務必要注意用火安全。

氣溫方面，天氣風險公司說，今明兩天早晚期間仍稍有冷意，尤其是北部內陸郊區仍會有極端低溫出現機會，白天則由於天氣轉好且冷空氣減弱會明顯回溫，日夜溫差將擴大不少，要注意氣溫變化。

清明連假後期，天氣風險公司表示，周六天氣會開始出現變化，隨著華南雲系逐漸移入，預估大多數地區都轉多雲天氣為主，但仍然會有陽光露臉。降雨方面依然偏少，預估仍是在山區附近才會有局部短暫小雨機會，不過，降雨機率相較今明兩天稍微提高。

天氣風險公司表示，周日華南雲系帶來的水氣更多。北部、東半部多雲漸轉陰天，除了山區，平地也可能有局部短暫雨發生，不過目前預報降雨機率還不算太高，雨勢也不大。中南部仍以多雲天氣為主，山區附近才有稍高的機會發生短暫小雨。

氣溫方面，天氣風險公司表示，由於雲量增多，阻礙夜間的輻射冷卻，且冷空氣持續減弱，早晚期間低溫逐漸回升，白天高溫則大致不變，日夜溫差縮小以後整體氣溫會變得較為舒適，但早晚期間要注意依然會比較偏涼。

下周的天氣不確定性高，天氣風險公司表示，目前來看水氣依然有偏多的趨勢，確切的影響程度及範圍還要再觀察幾天才能確定，可能就不像今明兩天這麼穩定。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

氣溫 風險

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